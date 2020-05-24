Belediye Başkanı Böcek'ten tepki çeken davranış

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, aile kabrini ziyaret etti. Sosyal medyadan fotoğrafları paylaşan Muhittin Böcek, kendisinin şemsiye altında durması korumasının ise yağan yağmur nedeniyle sırılsıklam olması tepkilere neden oldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in dün Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta yer alan bir detay sosyal medyada tepki çekti.

KENDİSİ ŞEMSİYE ALTINDA KORUMASI SIRILSIKLAM

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dün anne ve babası ile vefat eden aile üyelerinin kabrini ziyaret etti. Çekilen fotoğrafları ise "Onlara layık bir evlat olmaya,bağrında yattıkları bu kente en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğim.Hem canım annem ve babama,hem de sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu bayram yakınlarını ziyaret edemeyecek hemşehrilerimiz adına,ahirete intikal etmiş herkese bugünden dua ettik" notuyla paylaştı. Ancak Böcek'in babasının mezarı başında çekilen fotoğrafında kendisine şemsiye tutan korumasının yağan yağmurla özellikle omuzlarının sırılsıklam olması sosyal medyada tepki topladı.