Belediye Başkanı askerlik başvurusunda bulundu

Manisa'nın Kula ilçesinde Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kula Şubesine kayıtlı gaziler ile Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'na destek için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Gazi elbiselerini giyinmiş 14 gazi ile Kula Belediye Başkanı Tosun, ellerinde Türk bayrakları ile Kula Askerlik Şubesi'ne geldi.

Tosun ve gaziler, gönüllü asker olmak istediklerini belirten dilekçeyi askerlik şubesine teslim etti.

Belediye başkanı Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afrin'deki harekatın başarılı ve hayırlı olmasını dileyerek, "Allah Mehmetçik'imizin yardımcısı olsun. Bizler kan dökmeyi sevmeyen bir milletiz ama vatan müdafaası söz konusu olduğunda dünyanın şah damarını kesebilecek kadar milli duygularımız ön plana çıkar." dedi.

"50 Milyon şehit veririz ama 50 gram toprak vermeyiz." diyen Tosun, şunları söyledi:

"Bugün bizler gerek Kıbrıs , gerekse Kore gazilerimiz ile beraber askerlik şubemize müracaatta bulunduk. Kahraman Mehmetçik'imizin çok güzel oralarda mücadele vereceğini, vatanı savunacaklarına hemfikiriz. Bize de gerek duyulduğunda bizlerde göreve hazırız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu hassas dönemde belalardan kazalardan ve terör olaylarından muhafaza eylesin."

Kula'nın Pabuçlu Mahallesi'nde yaşayan 87 yaşındaki Kore Gazisi Halil Şahin ise dilekçesini teslim ederken duygusal anlar yaşadı.

Şahin yaptığı açıklamada, "Her zaman gitmeye hazırım. Vatan savunmasında yer almaya özeniyorum. Vatan müdafaası için her zaman hazırız. Canımızı veririz toprak vermeyiz." diye konuştu.