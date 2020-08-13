Belçim Bilgin Hekimoğlu setinden paylaştı!

Dünyaca ünlü House M.D dizisinden uyarlanan Hekimoğlu dizisi 2. sezonuyla seyircisiyle buluşacak. Çekimlerine devam edilen dizinin yeni bölümüne dair ilk ipucu verildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında Mart ayında çekimleri durdurulan dizinin yeni sezonunda kadrosuna güzel oyuncu Belçim Bilgin dahil oldu. Dizide Belçim Bilgin, Hekimoğlu’nun eski eşi avukat Selin Kurt karakterine hayat verecek.

‘YAPTIĞIN İŞİ SEVMEK BÜYÜK ŞANS’

Hekimoğlu dizisinin kadrosuna dahil olan Belçim Bilgin sosyal medya paylaşımında işini çok sevdiğinden bahsetti. Bilgin setten yayınladığı fotoğraflarının altına; “Malum ortalık biraz karışık, her gün yeni bir haberle başlıyoruz güne ne zaman sonlanacağını bilmediğimiz bu pandemi günlerinde Hekimoğlu seti ve Selin heyecan veriyor. Yaptığın işi sevmek büyük şans! İşine bütün gücüyle sahip çıkan bir ekiple çalışmak daha da büyük şans!” ifadelerini kullandı.