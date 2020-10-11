Hekimoğlu’nun eski eşi avukat Selin’i canlandıran ünlü oyuncu, rol arkadaşları Damla Colbay ve Kaan Yıldırım’la çektirdiği bu kareyi dizinin yeni bölümü öncesinde “Geceye hazırız” notuyla sosyal medyada paylaştı.
- Haberler »
- Medya Haberleri »
- Belçim Bilgin, Hekimoğlu ekibine alıştı
Belçim Bilgin, Hekimoğlu ekibine alıştı
11 Ekim 2020 Pazar - 15:40 | Son Güncelleme : 11 10 2020 - 15:40
Kanal D’de yayınlanan “Hekimoğlu” dizisinin kadrosuna dahil olan Belçim Bilgin, ekibe çabuk ısındı.
- Bursa’da Covid-19 testi 390 bine ulaştı
- İşitme engellilerden ilham aldı, şeffaf maskeler üretti
- Ermenistan'ın ateşkesi bozmasının ardından Aliyev'den kritik açıklama
- Sınav stresini azaltan yazılım: e-Biyosınav
- Belçim Bilgin, Hekimoğlu ekibine alıştı
- Bakan Soylu, darbedilen mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti