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Belçim Bilgin, Hekimoğlu ekibine alıştı

11 Ekim 2020 Pazar - 15:40 | Son Güncelleme : 11 10 2020 - 15:40

Kanal D’de yayınlanan “Hekimoğlu” dizisinin kadrosuna dahil olan Belçim Bilgin, ekibe çabuk ısındı.


Hekimoğlu’nun eski eşi avukat Selin’i canlandıran ünlü oyuncu, rol arkadaşları Damla Colbay ve Kaan Yıldırım’la çektirdiği bu kareyi dizinin yeni bölümü öncesinde “Geceye hazırız” notuyla sosyal medyada paylaştı.
 

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