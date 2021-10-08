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Belçika, SMA tedavisinde kullanılan ilacı karşılayacak

AA |  08 Ekim 2021 Cuma - 17:13 | Son Güncelleme : 08 10 2021 - 17:13

Belçika, SMA tedavisinde kullanılan ve dünyanın en pahalı ilaçları arasında yer alan Zolgensma'nın ücretini karşılama kararı aldı.


Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, Novartis firmasıyla yapılan  müzakereler sonunda Zolgensma ilacının temini konusunda anlaşma sağladıklarını açıkladı.
 
Belçika'da SMA tedavisinde kullanılan Zolgensma ilacının bedelinin  aralık ayından itibaren karşılanacağını belirten Vandenbroucke, "Bu korkunç  hastalığa yakalanan küçük çocuklar, belirli koşullar altında bu gen terapisini  ücretsiz olarak alabilecekler" ifadesini kullandı.
 
Vandenbroucke, ücreti karşılanan tedavinin 2 yaş altı veya 13,5  kilogramdan düşük tip 1 SMA hastaları ile semptom öncesi 3 kadar SMN2 geni  bulunan hastaları kapsayacağına dikkati çekerek, "İlacın geri ödemesi tam olarak  yapılacak" dedi.
 
İlaca erişimin yardım kampanyalarına bağlı olmaması gerektiğine işaret  eden Vandenbroucke, sağlık sigortalarının da hastalarla dayanışma göstermesi  gerektiğini vurguladı.
 
Belçika'da söz konusu SMA tedavisinin masrafı 2 milyon avroyu buluyor.
 
Sinir hücrelerini etkileyen, kalıtsal ve ilerleyici bir kas hastalığı  olan SMA, nadir görülüyor. Hastalık, omurilikteki motor sinir hücrelerini  etkileyerek yürüme, yemek yeme ve nefes alma gibi temel kabiliyetlerin işleyişini  bozuyor.
 

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Belçika SMA Zolgensma
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