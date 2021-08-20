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Belçika eylül itibarıyla Kovid-19 tedbirlerini daha da gevşetiyor

AA |  20 Ağustos 2021 Cuma - 21:54 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 21:54

Nüfusunun üçte ikisini aşılayan Belçika, başkent Brüksel dışındaki bölgelerde restoran ve kafeler için geçerli tüm yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini kaldırma kararı aldı.


Başbakan Alexander de Croo, düzenlediği basın toplantısında "Ülkemizde  diğer Avrupa ülkelerine olduğu gibi nispeten yavaş olsa da vakalarda artış  görüyoruz." dedi.
 
Croo, bunun yaz tatili ve okulların açılacak olması nedeniyle beklenen  bir durum olduğunu belirterek, ölüm sayılarında artış yaşanmadığına dikkati  çekti. Bunun nedeninin "oyunun kurallarını değiştiren aşılama" olduğunu  vurgulayan Croo, ülkesinin aşılama konusunda lider ülkelerden biri olduğuna  dikkati çekti.
 
1 Eylül itibarıyla Brüksel haricindeki bölgelerde hizmet veren  restoran ve kafelerde saat, masa ve kişi sayısına ilişkin tüm kısıtlamalar  kaldırılmış olacak.
 
 Düğünler ile 200 kişilik kapalı, 400 kişilik açık mekanlardaki  toplanmalara izin verilecek. 1 Ekim itibarıyla bu rakam 500 ve 750’ye  çıkarılacak.
 
Şirketlere evden çalışmaya ilişkin verilen tavsiye geri çekilecek  ancak bunu halen ihtimal dahilinde tutmaları tavsiye edilecek.
 
Daha büyük etkinliklerde halk, aşılarının tam olduğunu, 48 saat içinde  PCR testi yaptırarak negatif sonuç elde ettiklerini ya da yakın zamanda hastalığı  atlattıklarını kanıtlayan “bileti” (Covid Safe Ticket) göstererek katılabilecek.
 

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