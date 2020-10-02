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Belçika eski Kralı'nın gayrimeşru kızı artık resmen prenses

AA |  02 Ekim 2020 Cuma - 0:37 | Son Güncelleme : 02 10 2020 - 0:37

Belçika Temyiz Mahkemesi, ülkenin eski Kralı 2'inci Albert'in gayrimeşru kızı Delphine Boel'in resmen prenses olarak tanınmasına karar verdi.


Yıllardır devam eden yargı süreci tamamlandı. Babasının eski Kral 2.  Albert olduğunu kanıtlayan Delphine Boel, mahkemenin kararıyla bundan böyle  kraliyet ailesinin mensubu ve prenses olarak tanınacak. Boel'in kızı ve oğlu da  Belçika prensi ve prensesi olarak anılacak.
 
Boel, eski kralın, babası olduğu iddiasıyla mahkemeye gitmişti. Dava  sürecinde DNA testi yapılmasıyla ocak ayında kralın Boel'in babası olduğu  kanıtlanmıştı. Eski Kral 2. Albert de DNA testi sonucunda uzun süre reddettiği  Boel'in biyolojik babası olduğunu kabul etmişti.
 
Delphine Boel bununla yetinmemiş, 2. Albert'in diğer çocuklarıyla aynı  muameleyi görmek istediğini belirterek, prenses olarak tanınmak amacıyla temyiz  mahkemesine gitmişti.
 
Boel, artık 2. Albert'in oğlu şimdiki Belçika Kralı Philippe ile  Prenses Astrid ve Prens Laurent gibi kraliyet unvanı taşıyacak, ayrıca babasının  soyadı olan Saxe-Coburg'u ismine ekleyebilecek.
 
Kral 2. Albert, 2013'te sağlık sebepleriyle tahtı oğlu Kral Philippe'e  bırakmıştı.
 
Boel, 2. Albert'in kızı olduğunu ilk kez 2005'te bir röportajında  söylemiş, annesi Barones Sybille de Selys Longchamps da 2. Albert henüz prensken  1966 ile 1984 arasında ilişki yaşadıklarını açıklamıştı.
 

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Belçika Delphine Boel Temyiz Mahkemesi
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