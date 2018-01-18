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Belçika'da şarbon paniği

AA |  18 Ocak 2018 Perşembe - 17:03 | Son Güncelleme : 18 01 2018 - 17:04

Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken'ın makamına şarbon olduğundan şüphelenilen, içinde beyaz bir toz olan zarf gönderildi.


VTM Nieuws gazetesinin haberine göre, hükümetin alarma geçtiği,  Francken'ın ofisine gönderilen zarfta şarbon olduğu düşünülen beyaz bir toz ve  bir adet merminin bulunduğu belirtildi.
 
Güvenlik önlemleri nedeniyle Belçika Başbakanı Charles Michel'in de  Brüksel'de Lambermont Meydanı'nda bulunan ofisinden ayrıldığı kaydedildi.
 
 
Brüksel'deki Göç Bakanlığının bulunduğu binanın etrafına güvenlik  şeridi çekildi.
 
Francken'a karşı gösteri düzenlenmişti
 
Belçika'da binlerce gösterici, Theo Francken'ın ülkedeki Sudanlı  sığınmacılara yönelik politikasına karşı protesto yürüyüşü düzenlemişti.
 
Çeşitli sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve insan hakları  savunucularının katıldığı gösteride Francken'ı istifaya davet eden sloganlar  atılırken, "Sığınmacılara adalet", "Sığınmacılık suç değildir" yazılı pankart ve  afişler de taşınmıştı.
 
Yeni Flaman İttifakı (N-VA) Partisinden Mülteci ve Göç Bakanı  Francken, Flamanya bölgesinde "en popüler" siyasi figür olarak ön plana çıksa da  politikaları ve açıklamaları nedeniyle Belçika toplumunun büyük bir kesiminde  eleştiri ve tepkiyle karşılanıyor.
 
  

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