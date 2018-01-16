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Belçika'da patlama meydana gelen bina yıkıldı

AA |  16 Ocak 2018 Salı - 1:13 | Son Güncelleme : 16 01 2018 - 1:13

Belçika'nın Anvers kentindeki bir binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.


Anvers polisinin açıklamasında, Paardenmarkt Caddesi'ndeki bir binada  patlama olduğu, 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.
 
Binanın yıkıldığı ve çevredeki en az üç binanın hasar gördüğü  belirtilen açıklamada, henüz nedeni bilinmeyen patlamanın terör saldırısından  kaynaklanmadığı vurgulandı.
 
Açıklamada, enkaz altında kalanların olabileceği kaydedildi.
 
Öte yandan, bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri  sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.
 
Polis, patlamanın gaz borularından kaynaklanmış olabileceğini  belirtti.
 

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