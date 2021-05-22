Belçika'da ordu sokağa indi! Firari askerin hedefinde bir caminin bulunduğu ortaya çıktı

Belçika'yı saran korku büyüyor. Polis birliğinden ağır silahlar çalarak firar eden aşırı sağcı asker her yerde aranmaya devam ediliyor. Aşırı sağcı asker Jürgen Conings ülkede 'terör' tehdidi olarak kabul ediliyor. Belçika'da birliğinden ağır silahlar çalarak ortadan kaybolan ve 5 gündür devam eden operasyona rağmen bulunamayan aşırı sağcı askerin, bir camiyi hedef alma planı bulunduğu bildirildi.

Belçika günlerdir adeta diken üzerinde yaşıyor. Birliğinden ağır silahlarla firar edip ölüm tehditleri savuran aşırı sağcı asker Jürgen Conings hala yakalanabilmiş değil. Ülkede birliğinden ağır silahlar çalarak firar eden ve "terör tehdidi" oluşturduğu belirtilen aşırı sağcı askeri ele geçirmek üzere günlerdir yürütülen operasyon henüz sonuç vermedi. Belçika federal savcılığı yetkilileri, yaklaşık 400 polis ve askerle 4 gündür sürdürülen operasyon kapsamında arama yapılan Limburg bölgesindeki ormanlık alanın genişletildiğini açıkladı. Yetkililer, halen silahlı olduğu düşünülen firari asker Jürgen Conings'in izine şu ana kadar rastlanamadığını bildirdi. Arama çalışmalarını Hoge Kempen ulusal parkında yoğunlaştıran emniyet güçleri savaşlarda yer almış son derece tecrübeli bir keskin nişancı (sniper) olan Conings'i bulmaya çalışıyor.Belçika basınındaki haberlerde, askerin firar etmesinden sonra terk edilmiş halde bulunan arabasında patlayıcı düzeneği kurulduğu belirtildi. Kapıların açılmasıyla patlayıcıların devreye gireceği şekilde hazırlanan düzenek etkisiz hale getirildi. Araçta Belçika ordu sundan çalınan 4 anti tank roketi ele geçirilmişti.İntihar mektubu bırakarak ortadan kaybolan aşırı sağcı Conings'in çeşitli suikastlar düzenlemek istediğine inanılıyor. Daha önce radikal görüşleri ve aşırı sağ gruplara yakınlığı nedeniyle gözlem altında tutulduğu ortaya çıkan Conings'in eşine veda mektubu bıraktığı ve "canlı ele geçirilmeyeceğini" yazdığı ifade edildi.

Terk ettiği aracına kapıları açıldığı takdirde patlamak üzere el bombalı bubi tuzağı yerleştirdiği anlaşılan Conings'in eşi ve çocuğu ile bir de dünyaya mesaj olarak bıraktığı iki mektup mevcut. Bu mektuplara göre Conings bir direnişe katılacağını ve bundan sağ çıkamayabileceğini yazmış. Ayrıca kendisinin sağ olarak ele geçirilmeyeceğini de belirtmiş. Mektupta aynı zamanda siyasileri ve viroloji uzmanı bilim insanlarını hedef alacağını da açıkça belirtiyor. Conings'in saklandığı tahmin edilen bölgenin yakınındaki bazı camiler terör eylemi tehdidine karşı önlem amaçlı kapatılmıştı, bazıları da polis korumasında açık tutuluyordu. Bazı okullar da kapıları kilitli ve güvenlik önlemleri altında eğitime devam ediyordu.Askerin sınırı geçme ihtimaline karşın Almanya ve Hollanda 'da da güvenlik önlemleri artırılmıştı.Geçmişte Belçikalı birliklerin görev yaptığı Bosna Hersek, Afganistan ve Irak gibi yerlerde bulunan 46 yaşındaki Conings, iyi eğitimli bir asker olarak biliniyor.Belçika'nın hem askeri istihbarat servisi ADIV'in hem de Tehdit Analizi Koordinasyon Birimi'nin (OCAD) günü itibarıyla tehdit seviyesini en yüksek seviye olan 4'e çıkardığı biliniyor.Conings Yugoslavya, Bosna, Kosova , Lübnan, Irak ve Afganistan'da sniper olarak görev yapmış çok tecrübeli bir asker. Aynı zamanda bir kaynak ustası olan Conings orduda tamir bölümünde de görev almış pek çok araç gereç ve teçhizatı iyi bilen ve kullanabilen bir insan.

Belçika basınındaki haberlerde, Jürgen Conings isimli 46 yaşındaki askerin, ortadan kaybolmadan önce kendisi gibi aşırı sağ görüşlere sahip bir başka asker arkadaşına Maasmechelen kentindeki bir camiye saldırı düzenleme planını paylaştığı belirtildi. Belçikalı yetkililer, bu durum nedeniyle camilerde güvenlik önlemleri almış durumda. Daha önce firari askeri bulmak için yürütülen operasyonun yapıldığı Limburg bölgesinde bazı camiler önlem amaçlı kapatılmıştı. Bazı camiler ise güvenlik önlemleri altında ibadete açık tutuluyordu. Bölgedeki okullardan ise kapılarını kilitli tutmaları istenmişti.

Conings'in daha önce de Belçika'nın Kovid-19 tedbirlerinin koordinasyonunu yürüten virolog Marc Van Ranst'ı tehdit ettiği açıklanmıştı. Geçmişte de bazı grupların hedefinde bulunan Van Ranst ve ailesi, güvenli bir yere götürülmüştü. Polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Conings'in hafta başında birçok silahla ortadan kaybolmadan önce Van Ranst'ın evinin bulunduğu bölgede iki saat geçirdiği, daha sonra bölgeden ayrıldığı aktarıldı.

"Çok iyi eğitimli bir asker" olduğu kaydedilen Jürgen Conings'in salı günü anti tank roketlerini içeren bazı ağır silahları birliğinden çalarak kaçtığı açıklanmıştı. Conings'i arama çalışmaları, 400 kadar polis ve askerin katımıyla Limburg'daki 12 hektarlık bir ormanlık alanda devam ediyor. Daha önce Belçika ordusunda Irak, Afganistan ve Kosova gibi yerlerde görev yapan radikal görüşlü askerin izine henüz rastlanamadı.