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Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 65 bini aştı

AA |  25 Temmuz 2020 Cumartesi - 10:02 | Son Güncelleme : 25 07 2020 - 10:02

Belçika'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 352 artarak 65 bin 199'a yükseldi.


Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada,  ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 5 artarak 9 bin 817'ye  ulaştığı bildirildi.
 
Açıklamada, Belçika'da Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte  352  artarak 65 bin 199'a çıktığı, 28 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı  belirtildi.
 
Son 1 haftada günlük vaka sayısının ortalama 215'e yükseldiğine işaret  edilen açıklamada, vaka sayısında son 7 günde yüzde 63'lük artış gözlemlendiği  vurgulandı.
 
Ulusal Güvenlik Konseyi tekrar toplanacak
Belçika Ulusal Güvenlik Konseyinin 31 Temmuz'da tekrar bir araya  gelerek, Kovid-19'a ilişkin gelişmeleri değerlendireceği bildirildi.
 
Başbakan Sophie Wilmes, Fransızca yayın yapan Le Soir'a verdiği  röportajda, durumu çok yakından takip etmeye devam ettiklerini, belediye  başkanlarına verilen özel yetkilerin önemli olduğunu ifade etti.
 
Wilmes, ülke genelinde tecritten ziyade artan vaka sayılarına göre  bölgesel kısıtlamaların tercih edileceğine işaret etti.
 
Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Erika Vlieghe ise hızla artan vakalar  ışığında Konseyin günlük olarak toplanması gerektiğinin altını çizerek, "Tüm  simülasyon ve modeller Belçika'da ikinci dalganın çok daha sert etki edeceğini  gösteriyor." uyarısında bulundu.
 
Tedbirler sıkılaştırıldı
Belçika'da Kovid-19 vakalarının son haftalarda artması üzerine  salgınla mücadele tedbirlerinin sıkılaştırılması kararlaştırıldı.
 
Başbakan Wilmes, Ulusal Güvenlik Konseyinin vakalardaki artış üzerine  yaptığı toplantıda aldığı kararları duyurmuştu. Buna göre, daha önceki önlemlerin  gevşetilmesinde beşinci aşamaya geçilmeyecek. Bunun yerine artan tedbirler  kapsamında kamuya açık bazı alanlarda maske zorunluluğu getirilecek.
 
Bugün itibarıyla başlayacak uygulama çerçevesinde açık hava pazar  yerleri ile halkın yoğun olarak alışveriş yaptığı cadde ve sokaklar gibi kamuya  açık alanlarda maske takmak zorunlu olacak. Ayrıca, gece geç saatlere kadar açık  kalabilen bazı dükkanlar bundan böyle saat 22.00'de kapanacak. Bunların dışında  kafe ve restoranlara gidenlerden telefon numarası ve e-posta adreslerini  vermeleri istenecek. Müşterilere ait bu bilgiler 14 gün boyunca saklanacak, daha  sonra silinecek. Bu tür bilgilerin toplanması için kullanılacak bir standart form  hazırlanacak.
 

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Belçika corona virüs
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