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Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü

DHA |  15 Ocak 2021 Cuma - 20:00 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 20:00

Belçika'da Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını olan 82 yaşındaki bir kişinin, aşıdan 5 gün sonra yaşamını yitirdiği açıklandı.


Belçika Federal İlaç ve Sağlık Ürünleri Ajansı (FAMHP), Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşıyı olan 82 yaşındaki bir kişinin, aşı işleminden 5 gün sonra hayatını kaybettiğini duyurdu. FAMHPdan yapılan açıklamada, 14 Ocak 2021'de FAMHPye 82 yaşındaki bir kişinin aşı işleminden 5 gün sonra öldüğü bildirildi. Aşılama ile bireyin ölümü arasında bir bağlantı olup olmadığını belirlemek için incelemeler sürmektedir denildi.
 
NORVEÇ'TEN AŞI İÇİN RİSK UYARISI
 
Öte yandan, ABD'li ilaç firması Pfizer'ın BioNTech ortaklığında geliştirdiği koronavirüs aşısının vurulduğu 23 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'nden risk uyarısı geldi. Açıklamada, aşının hastalığı olan 80 yaş üstündekiler için riskli olduğu belirtildi.

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Belçika Pfizer BioNTech
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