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Belarus, Rus yapımı ilk nükleer santralini faaliyete geçirdi

DHA |  05 Kasım 2020 Perşembe - 9:22 | Son Güncelleme : 05 11 2020 - 9:22

Belarus, Rusya tarafından tasarlanıp finanse edilen ilk nükleer santralinin reaktörlerinden birini komşu ülke Litvanya'nın şiddetli muhalefetine rağmen Salı günü faaliyete geçirdi.


Rus nükleer ajansı Rosatom tarafından inşa edilen ve Litvanya'nın başkenti Vilnius'a 40 kilometre uzaklıktaki Ostrovets Nükleer Elektrik Santrali, her biri 1200 megavatlık iki reaktör içeriyor. Santralin tam faaliyete geçmesi halinde Belarus’un enerji ihtiyacının üçte birini karşılaması bekleniyor.
 
ÜÇÜNCÜ NESİL REAKTÖR
 
Rus yapımı santralin Salı günü faaliyete geçen ve 3’üncü nesil olarak adlandırılan reaktörü, Rusların yurt dışında faaliyet gösteren reaktörleri artasında türünün ilk örneği olduğu açıklandı. Aynı türden üç reaktör Rusya'da, ikisi Novovoronezh santralinde birisi de Leningrad santralinde faaliyet gösteriyor ve dördüncüsünün de yakında faaliyete geçeceği açıklandı. Ostrovets Nükleer Elektrik Santrali, devam eden testler doğrultusunda 2021 yılında tam faaliyete geçeceği ifade edildi.
 

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Belarus nükleer santral reaktör
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