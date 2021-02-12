Bel fıtığı ağrılarından kurtulabilirsiniz!

Bel fıtığı genellikle orta yaştan itibaren görülmeye başlar ve şiddetli ağrı lara sebep olabilir. Tedavi edilmediği takdirde çok ciddi ağrılara ve problemlere yol açarak kişilerin yaşam kalitelerinin düşmesine sebep olur.

Günümüzde kullanılan ileri seviye yöntemlerle bel fıtığının tedavisi mümkündür. Bel ağrıları çağımızın en yaygın görülen sorunlarından biridir. Rutin ve yorucu işler, kötü ve kullanışsız yataklar, masa başı duruş bozukluğu ve ani yük kaldırmalar ile başlayan bu kısır döngü hastaların yıllarca şiddetli ağrı çekmesine neden olabiliyor. Hayatının bir döneminde bel ağrısı çekmeyen kişi sayısı çok azdır. Bu kadar yaygın bir sorun olması tedavi çeşitliliğinin de çok fazla olmasına yol açar. Bu tedavi çeşitliliği maalesef akrabalardan, komşulardan, hacılardan, hocalardan başlayıp masörlere en sonunda ise doğru kişilere yani fizyoterapistlere ve doktorlara kadar uzanan geniş bir ağa sahiptir.

BEL FITIĞININ TEDAVİ ŞEKLİ ÇOK ÖNEMLİDİR

Bel ağrısının sebebi omurilik bölgesini tutan bir disk veya basit bir mekanik ağrı da olabilir. Bir diğer deyişle, bel fıtığının birçok nedeni olabilmektedir. Bel fıtığı çok ciddi komplikasyonlara neden olabiliyor ve tedavi edilmediği durumlarda felce bile sebebiyet verebilmektedir. Öyle ki, idrar kaçırmadan yürüme bozukluğuna kadar başka sorunlara da yol açabilir.

Bel fıtığı aslında tedavisi mümkün olan basit bir hastalıktır. Eğer bel ağrınız uzun süredir geçmiyorsa, yol yürüdükçe veya iş yaptıkça artıyorsa, tek bir bacağınıza yayılıyorsa ve uyuşmaya yol açıyorsa mutlaka bir doktora başvurmalısınız. Çünkü fıtığın seviyesi ne kadar ileri derecede olursa olsun bazen hastalar tedavi olmayı reddedebiliyor ve geleneksel yöntemlere başvurabiliyor. Bu seviyede ilerlermiş fıtıkların sonucunda ise “kauda ekine” olarak adlandırılan felç durumu gelişebiliyor. Bu tarz felçler, genelde yüksekten düşmelerde veya bel bölgesine denk gelen travmalarda, ateşli silah yaralanmalarında görülür.

Tedavide öncelikle bir MR görüntüleme ile fıtığın boyutu saptanır. Tedavi sürecine hastanın aktif olarak katılması çok önemlidir. Verilen egzersizler düzenli olarak yapılmalıdır. İlaçlar ise düzenli olarak kullanılmalıdır. İlaç olarak ağrının meydana getirdiği tahrişi azaltmak için anti-inflamatuar, ağrı çok ilerideyse ağrı kontrol için ağrı kesiciler, epidural steroid enjeksiyonu kullanılabilir. Çekme germe egzersizleri ağrının azalmasına yardımcı olabilir ama kesinlikle bir fizyoterapist eşliğinde yapılmalıdır aksi takdirde daha ciddi sakatlıklar veya fıtıkta bir ilerleme ortaya çıkabilir. Özellikle elle yapılan fizik tedavi yöntemlerinden kesinlikle kaçınılmalıdır. Bel korsesi kullanılması da genel algının aksine önerilmemektedir. Bel fıtığı fizik tedavisinde daha çok güçlendirici, ağrıyı azaltmak için germe çekme hareketleri yapılır. İstirahat kesinlikle ciddiye alınarak yapılmalıdır ama istirahat süresi doktora sorulmalıdır. Uzun süreli istirahat eklem sertleşmesine ve kas güçsüzlüğüne neden olabilir. Ayrıca sert yatakta veya yerde yatmak gibi istirahat önerilmez çünkü bu yöntemlerin faydalı olduğuna dair bir veri ortada yoktur. Hastalar çoğunlukla kendilerine anlatılan bel fıtığı ameliyatlarının hastalığı ilerletebileceği hikayelerinden dolayı ameliyat olmak istemez. Eğer doktor ameliyat öneriyorsa gecikmeden olunması gerekiyor.