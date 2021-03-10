Bel ağrısı tedavisi için ulaşılabilir ve kolay 2 tedavi

Çoğu bel ağrısının evde tedavi edilebildiğini söyleyen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Özkan Yükselmiş, bel ağrısına karşı ne yapılması gerektiğini açıkladı.

Bel ağrı sı tıptaki adıyla lumbago denilen ağrı bel bölgesindeki her türlü ağrıya söylenen genel bir tabirdir. Toplumumuzun büyük bir bölümünde görülen bel ağrısı özellikle ergenlik döneminde ve faaliyete, mesleğe bağlı ağrıların en sık görülen tipidir. Bel ağrısı ani, kesici bir şekilde olabileceği gibi, künt ağrılar da olabilir. Bel bölgesinin vücutta destek, sinirleri, organları koruma ve harekete yardım etmek gibi görevleri vardır. Bir sorunda bu yapılardan (kemiklerden, organlardan, sinirlerden, damarlardan) kaynaklanan ağrılar sonucu bel ağrısı olarak tabir ettiğimiz durum gerçekleşir. Belin zorlanması, omurga disk lerinde bir harabiyet, disk kayması, omurgalardaki disklerde oluşan bir deformiteye bağlı sinirlere yapılan bası, eklem iltihapları, omurilik kanseri, fıtıklar bel ağrısına neden olabilir.

Bel ağrısına karşı ne yapmalıyız ya da ne yaparsak iyi gelir?

Çoğu bel ağrısı evde tedaviyle veya kendiliğinden geçer. Bu yüzden tedaviyi bilmek ya da en azından birkaç tanesi hakkında bilginizin olması bel ağrılarınıza çok faydalı olacaktır. Ama yine de şiddetli ve zamanla geçmiyorsa birinci basamak sağlık kuruluşlarına (aile hekimi) ya da bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanına görünmeniz gerekmektedir.

Bel ağrısında günlük hareketler zorlaşabilir. Yürüyüş, yoga gibi hafif derecedeki sportif hareketler bel ağrınıza iyi gelecektir. Egzersiz gerilmiş olan sabit kasları gevşetmekle kalmayıp ağrılarımızın hafiflemesini de sağlayacaktır. Ayak parmaklarına dokunarak germe, diz üstünde beli çukurlaştırma hareketi, ayaktayken boynumuzu sağa sola içe hareket ettirme, kobra duruşu diye tabir edilen (yüz üstü yatarken göz ve göğüsün tavana bakarak yapılan hareket) egzersiz bel ağrısına iyi gelecek egzersizlerden birkaçıdır. Eğer kronik bel ağrınız varsa bu egzersizleri rutin olarak yaparak bel kaslarımız esnetebilir ve güçlendirebiliriz.