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Beklenen gün geldi! Yarın başlıyor

AA |  20 Eylül 2020 Pazar - 9:43 | Son Güncelleme : 20 09 2020 - 9:43

Milyonlarca öğrenci ve veli bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde yarın başlatılacak.


 Yeni eğitim öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak  uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatılmıştı.
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülen  yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci  sınıflarda yarın başlatılacak.
 
Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek  uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün  yüz yüze eğitim" şeklinde olacak.
 
Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı  bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını  sağlayabilecek.
 
Okul yönetimlerinin 21-25 Eylül haftasında hangi gün olacağına  öğretmenlerle birlikte karar vereceği uyum programı, okul öncesi eğitim  kurumlarında 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, ilkokul  1'inci sınıflarda ise 30'ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10'ar dakikalık  teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak.
 
İmkan ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına  uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması ve her grubun okula uyum programının  birbirinden farklı günlerde olması sağlanacak.
 
Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için  gerekli yönlendirmeler yapılacak.
 
 Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve  devamında da haftada 2 gün her biri 30'ar dakikalık 5 ders saati yüz yüze eğitim  yapılacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi verilecek.
 
Okul yönetimlerince teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal  mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar  gerçekleştirilecek.
 
Okullara ziyaretçi kabul edilmeyecek
 
Bu süreçte okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek,  zorunlu durumlarda ise ziyaretçinin kaydı tutularak tedbirler doğrultusunda  kabulü sağlanacak.
 
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar uyum programı etkinliklerinde,  çocuklar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilecek. Hijyen, sosyal mesafe, korku  ve kaygılardan kurtulma gibi etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin okulu ve  çalışanları tanımalarına yönelik etkinlikler düzenlenecek.
 
"Sağlık Olmadan Eğitim Olmaz" parolasıyla hazırlanan etkinliklerde,  eğitimle ilgili tüm paydaşların uyması gereken hususlar ve beklentiler yer  alacak.
 
Öğretmenlerin kendi özgün çalışmalarına yön verecek örnek başlıklar  "Çocukların Tanışma Etkinliği, Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri (Hijyen Kurallarına  Uyma), Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma Etkinliği (Sınıf İçi) Ailelerin Tanışma  Etkinliği, Korku ve Kaygılardan Kurtulma Öğrenme Merkezlerini/Okulun Bölümlerini  Tanıtma Etkinliği, Sınıf Kurallarını Tanıtma Etkinliği, Sağlıklı Yaşama Etkinliği  (Beslenme Kurallarına Uyma), Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma Etkinliği (Okul  Dışı), Okulu ve Çalışanlarını Tanıma Etkinliği, Sağlıklı Yaşama Etkinliği (Okul  Sonrası Beslenme ve Hijyen)" şeklinde olacak.
 
Öte yandan ilkokul 1'inci sınıf öğretmenleri, okullardaki yüz yüze  eğitimde yeni normale uyum aşamasında veli iletişimini güçlendirmek için ülke  genelinde çevrim içi veli toplantılarına başladı. Velilere, çocuklarının hangi  gün okula geleceği konusunda bilgilendirme yapıldı.
 
  Temassız oyunlarla okula başlayacaklar
 
Bakanlık, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin maske, sosyal  mesafe ve kişisel hijyen koşullarını daha kolay bir şekilde içselleştirerek, yeni  normale eğlenceli bir şekilde uyum sağlayabilmeleri için "Temassız Oyunlar  Kitabı" hazırladı. Kitaplar, 21 Eylül itibarıyla tüm okullarda uygulanmak üzere  öğretmenlere ulaştırıldı.
 
Kitapta yer alan ve hiçbir fiziksel temas içermeyen 60 oyunun her  biri, çocuklarda "tanışma, iletişim, dikkat, hareket ve iş birliği"nin  gelişmesine yardımcı olacak şekilde tasarlandı. Hem sınıfta hem de açık alanlarda  oynanabilecek şekilde tasarlanan oyunlar, öğrenciler arasında yeterli sosyal  mesafe sağlanarak ortak materyal kullanımına ihtiyaç duyulmayacak şekilde  hazırlandı.
 
Uyum haftasından sonra haftada iki gün okula gidecekler
 
Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve  devamında ise Türkçe dersi haftada 2 gün 3'er ders saati olmak üzere 6 ders  saati, matematik haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati, hayat  bilgisi haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati yüz yüze eğitimle  verilecek.
 
 Söz konusu derslerin yüz yüze işlenemeyen ders saatleriyle ilkokul  1'inci sınıf programındaki diğer dersler ise EBA TV ve EBA portal canlı sınıf  uygulamalarıyla uzaktan eğitim sistemleriyle uygulanacak.
 
Okullar yüz yüze eğitime hazır
 
 Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yüz  yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül öncesinde, okul öncesi eğitim ve ilkokul  birinci sınıf öğrencilerini okullarıyla buluşturmaya yönelik hazırlıklar  tamamlandı, Bakanlığın merkez ve saha koordinasyonunun anlık bilgilendirmelerle  sağlandı ve tüm birimler koordineli bir şekilde çalışma yürüttü.
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yüz yüze eğitim hazırlıklarına  ilişkin açıklamasına göre, ülke genelinde okullarda gerekli tüm dezenfeksiyon  çalışmaları tamamlandı, gerekli hijyen ve dezenfektan ihtiyaçlarının da il  müdürlükleri tarafından karşılandı.
 
Ayrıca ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere tüm okullarda ateş ölçer  bulundurulması sağlandı. Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz  maske desteği verilecek. 81 ilde ihtiyaç duyulan maskeler, mesleki eğitim  kurumları ve halk eğitim merkezlerinde üretilerek okullara ulaştırıldı.
 
Öğrencilerin okullara ulaşımları için servislerle ilgili planlamalar  tamamlandı. Ayrıca tüm illerde servis şoförlerine yönelik öğrenci taşımasında  uymaları gereken tedbirleri kapsayan eğitimler de tamamlanarak gerekli  bilgilendirmeler yapıldı. Tüm illerde, il müdürlükleri koordinasyonunda velilere  yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı. Ayrıca randevu vermek suretiyle okul  ziyaretleri planlanarak velilerin okullardaki hazırlıklar ve salgın önlemlerine  yönelik tedbirleri görmeleri sağlandı.
 
Uyarı mekanizması hazır
 
Ayrıca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile  Sağlık Bakanlığı arasında oluşturulan entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizması da  hazırlandı. Sistem sayesinde öğrenci, öğretmen, eğitim kurumlarındaki tüm  çalışanlar ve okul servisi şoförlerinde olası bir risk ortaya çıkması durumunda,  eğitim kurumu yöneticilerine anlık bildirimler yapılacak.
 
Okul yönetimleri, alınan bildirimin ardından hemen harekete geçerek  Sağlık Bakanlığı rehberindeki prosedürleri uygulayacak ve gerekli tedbirler  alınacak. Sistem, olası bir risk durumunda öğrencinin sınıfındaki, hatta okul  servisinde birlikte seyahat ettiği diğer öğrenciler için uyarı bildirimi yaparak  tedbir alınmasını sağlayacak.
 
  
 

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MEB yüz yüze eğitim Bakan selçuk
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