Beklenen fotoğraflar geldi! Sosyal mesafeli hac...

Yurt dışından hacı kabul etmeyen Suudi Arabistan'da ülke içinden seçilen 1000 şanslı kişi bugünden itibaren Mekke'ye ulaşmaya başladı. Önceki yıllarda Kabe'de omuz omuza tavaf yapan hacı adayları, bu sene yalnızca 20 kişilik küçük gruplar halide hareket edebiliyor.

Suudi Arabistan , Haziran ayında yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini resmen duyurdu. Yerel hacılar ise, Kurban Bayramı'na saatler kala kutsal kent Mekke 'ye ulaşmaya başladı. Hacıların Mekke'ye girişine ise karantinadan sonra izin veriliyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, maskeli hacı adaylarının maksimum 20 kişilik küçük gruplar halinde hareket ettiğini bildiriyor. Önceki yıllarda Kabe 'de Müslümanların omuz omuza tavaf yaptığını hatırlatan AP, bu sene ise sosyal mesafeye uygun tavafın gerçekleştiğini aktarıyor.

AP'ye konuşan hacı adaylarından Ammar Halid, Hint kökenli olduğunu ancak Suudi Arabistan 'da doğup büyüdüğünü söylüyor. Yalnız başına Mekke'ye geldiğini belirten Halid, "Tüm sevdiklerime dua ediyorum. Hissettiğim mutluluğu anlatmak için kelimeler yetersiz" diyor.

Suudi Arabistan tarihinde ilk kez koronavirüs nedeniyle bu yıl yurt dışından gelecek hacı adaylarına kısıtlama getirildi, 2020 yılında yalnızca ülkede yaşayan 1000 Müslüman hacı olacak.

Söz konusu 1000 kişinin üçte ikisi, Suudi Arabistan'da yaşayan 160 farklı ülke vatandaşı. Üçte biri ise Suudi güvenlik ve sağlık çalışanı. AP, şanslı 1000 kişinin internet üzerinden seçildiğini ve yaşlarının 20 ila 50 arasında değiştiğini vurguluyor.

Seçilen hacı adaylarına sağlık taraması yapıldı, koronavirüs belirtisi gösterenler elendi. Yine ölümcül hastalığa sahip olanlar da liste dışı kaldı. Kabe'ye alınacak hacı adayları koronavirüs testinden geçirildi. Ayrıca Çarşamba gününden itibaren telefonlara yüklenen bir uygulamayla 1000 kişi takip ediliyor.

Mekke'de bu yılki değişiklikler arasında uluslararası medyaya hac haberlerini yapması için izin verilmedi. Yalnızca Suudi Arabistan resmi medyası Kabe'den canlı yayın yapıyor. Suudi medyasının servis ettiği fotoğraflarda, otobüslerin önünde bekleyen maskeli güvenlik güçleri dikkat çekiyor.

Ayrıca zemzem suları yalnızca plastik şişelerde içilebilecek. Suudi yetkililer Kabe ve çevresininin sürekli dezenfekte edildiğini belirtiyor.