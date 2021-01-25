Beklenen Caddy'nin fiyatı belli oldu!

Yeni Caddy’de sunulan dört silindirli 2.0 litrelik TDI motor, bir önceki nesline göre yaklaşık yüzde 20 oranında daha fazla güç (122PS) ve yüzde 25 oranında daha fazla tork (320Nm) sunuyor. İlk olarak 1979 yılında Volkswagen’in ABD’deki fabrikasında pick-up karoserle ve Rabbit adıyla otomotiv dünyasına giren Caddy, bilinen bu ismine, 1982 yılında Avrupa’daki lansmanıyla kavuştu. 1996 yılında ikinci, 2003-2015 yılları arasında üçüncü ve 2020 yılına kadar dördüncü nesil Caddy ile devam eden başarı hikayesi, modelin hiç olmadığı kadar güçlü, konforlu, teknolojik ve güvenli beşinci nesliyle devam ediyor.

2 farklı karoser



Panel Van ve Kombi olmak üzere iki farklı karoserle satışa sunulan Caddy’nin beşinci neslinde donanım seviyeleri de yenilendi; baz model 'Impression' ismi ile pazara sunulurken, bir üst modeli 'Life', premium model 'Style' ve Panel Van modelleri de ‘Cargo’ ismi ile satışa sunuluyor . Pazara sunulduğu günden bu yana tüm dünyada 3 milyon adetten fazla satış rakamına ulaşan Caddy, Doğuş Otomotiv’in distribütörlüğünde, 1998 yılından itibaren Türkiye’de bu segmentte yaklaşık 180 bin adetlik bir satış rakamına ulaştı.



Panaromik camlı versiyon



Yeni teknolojileri ve yeni tasarımıyla sınıfının en iddialı modeli olmayı sürdüren Yeni Caddy’nin ‘Impression’ modeli 224 bin 900 TL’den, ‘Life’ modeli 241 bin 900 TL’den, ‘Style’ donanım seviyesindeki modeli ise 279 bin 900 TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla satın alınabiliyor. Caddy’nin ‘Cargo’ versiyonu ise 172 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.Yeni Caddy ile birlikte ilk kez sunulmaya başlanan Panoramik Cam Tavan (opsiyonel) ise lansmana özel fiyat avantajıyla 15 bin TL yerine 10 bin TL’ye satışa sunuluyor. Yeni Caddy’nin iç tasarımında sunulan LED iç aydınlatmalar, AGR sertifikalı ergoComfort sürücü koltuğu, harici 230V’luk cihazlar için güç kaynağı, anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği araç içindeki konforu artıran başlıca özellikler.