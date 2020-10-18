Bekir Coşkun kimdir?

Bekir Coşkun, 1945 yılında Şanlıurfa'da, memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa'da tamamladı.Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun olduktan sonra 1974’te foto muhabiri olarak işe başladı. Daha sonra polis muhabirliği, parlamento muhabirliği yaptı. 1978’de Günaydın gazetesine geçti. Köşesinin adı Dokuzuncu Köy’dü.
1987'de Sabah gazetesinde Onuncu Köy başlıklı köşesini yazmaya başladı. 1993’te Hürriyet gazetesine geçen Coşkun burada yıllarca yazı yasdı. 2009 yılında Habertürk'e transfer oldu. 2010 yılında Cumhuriyet gazetesiyle anlaşan Coşkun, 2014'te Sözcü gazetesine geçti.2017 yılı ekim ayında kanser tedavisi nedeniyle yazılarına ara veren Bekir Coşkun, o tarihten bu yana sağlığı el verdiği sürece köşesinden okurlarıyla buluşmayı sürdürüyordu.Bekir Coşkun'un yayımlanmış 4 kitabı bulunuyor. "Dövlet", "Avukatımı İstiyorum", "Pako'ya Mektuplar" ve "Ben Pako".Köpeği Pako’nun adıyla kaleme aldığı yazılar yayımladı. TRT'de yayınlanan "Pako’ya Mektuplar" adlı dizi başta BBC olmak üzere altı AB ülkesi televizyonu tarafından satın alındı.
Doğa ve hayvan sevgisiyle tanınan Bekir Coşkun 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'nde son kez okurlarıyla buluşmuştu.