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Bekir Aksoy ve ailesi koronavirüse yakalandı

26 Kasım 2020 Perşembe - 17:09 | Son Güncelleme : 26 11 2020 - 17:09

'Doktorlar' dizisinin yıldız oyuncusu Bekir Aksoy, eşi Nazife Aksoy ve sekiz aylık bebekleri Asil, koronavirüse yakalandı.


'Çiçek Taksi', 'Doktorlar' ve 'Türk Malı' gibi başarılı yapımlarda rol alan Bekir Aksoy ve ailesinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, tedavilerine hastanede devam edildi. Haberler.com'da yer alan habere göre; hastalığın ilk günlerini ağır geçiren 51 yaşındaki oyuncu ve ailesinin sağlık durumları iyiye gidince, tedavilerine evlerinde devam edilmesine karar verildi. Hastaneden taburcu olan Bekir-Nazife Aksoy çift, sağlık durumları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.
 
 
Başarılı oyuncu, geçtiğimiz mart ayında dünyaya gelen oğlu Asil'in doğumunda eşini yalnız bırakmamıştı. Doğumhaneye giren Bekir Aksoy, doktorlarla çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayarak, baba olduğunun müjdesini vermişti.
 
 
 

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