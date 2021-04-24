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Bekir Aksoy eski eşine ateş püskürdü! 'Herkes kendi işine baksın'
Eşi Nazife Aksoy'la Nişantaşı’nda kameralara yansıyan oyuncu Bekir Aksoy, oğulları Emir'le ilgili paylaşımı gündem olan eski eşi Derya Çavuşoğlu'na tepki gösterdi.
Son olarak 'Akrep' dizisinde seyirciyle buluşan Bekir Aksoy, eşi Nazife Aksoy’la Nişantaşı’nda kameralara yansıdı. Bir kafenin önünde oturup kahve içen ikiliden Bekir Aksoy kameralara el salladı.