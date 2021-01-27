Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? İşte sonuç tarihi!

Bekçi alımı sınav sonuçları binlerce aday tarafından merak ediliyor. Bekçi alımı için yapılan sınavın ardından adayların gözü bekçilik sınavının açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar bekçi alımı sınav sonuçlarını beklerken Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının soru ve cevapları da adayların erişimine açıldı. Peki, Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 bekçi alımları ne zaman? İşte bekçilik sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili tüm detaylar...

Bekçi alımına ilişkin 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 20 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Binlerce adayın gözü, Bekçilik sınavı sonuçlarında. Adaylar için meraklı bekleyiş devam ederken Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının soru ve cevapları erişime açıldı. Peki, Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 bekçi alımları ne zaman gerçekleştirilecek? İşte bekçilik sınavı sonuç açıklama tarihi ve bekçilik sınavı soru ve cevapları...

Bekçi olmak için sınava katılan adaylar, 20 Ocak 2021’de Bekçilik sınavına girdi. Yapılan açıklamada bekçilik sınav sonuçlarının şubat ayında açıklanacağı duyuruldu. Bekçilik sınavı sonuçları https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecek.

BEKÇİLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının soru ve cevapları açıklandı.

20 Ocak 2021 tarihinde yapılan 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanan sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz dilekçelerini 26 Ocak 2021 tarihi saat 17.00’a kadar şahsen veya faks (0 312 462 87 29) ile POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ulaştırdılar.

İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları 01 Şubat 2021 tarihinde adaylara dilekçelerinde belirtecekleri irtibat numaraları ile bildirilecek.

BEKÇİLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

BEKÇİLİK MAAŞLARI NE KADAR?

Bekçilik için başvuru yapanların arasında en çok merak edilen konuların başında ise bekçilerin alacağı maaşın ne kadar olduğu geldi. 2020 Bekçi maaşları ne kadar araştırılıyordu.

Lise mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?

Lise mezunu olan bekçi maaşı 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında değişiyor.

Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?

Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı 4357,50 ile 4.400 TL arasındadır.

Lisans mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?

Lisans mezunu olan bekçi maaşı 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasındadır.