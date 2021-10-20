Bekçi nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler bekçi olamaz?

Son dönemde popüler meslek dallarından biri bekçidir. Bekçi olmak için başvuru yapacak olan kişiler ilkokul, önlisans ve lisans bitirmiş olabilir. Bekçi olmak isteyenler ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek, istenen puyanı almış olmaları gerekecektir.

Bekçi olmak isteyenler E- devlet üzerinden de Polis Akademisi sitesine yönelebilir. Polis Akademisi sitesi üzerinden başvurularınızı yaparak mülakata çağrılmayı bekleyebilirsiniz. Yalnızca bekçilik için başvurularını yapacak olanlarında belirtilen tarihlere dikkat etmeleri gerekir. Eğer istene tarih aralığında başvurular yapılmazsa o zaman başvurularınız geçersiz sayılmaya başlayacaktır.

Bekçi Nasıl Olunur?

Ülkemizde meslek dalları içerisinde sempati duyulan ve erkeklerinde ilgi duyduğu mesleklerden biri olarak bekçilik karşımıza çıkıyor. Fakat bekçi olmanız içinde istenen şartlara uygunluk ve aynı zamanda da yerine getirme yapılması gerekecektir. Mahalle ya da Çarşı bekçisi olmak isteyenler için aranılan şartlar şu şekilde olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalısınız

En az ilkokul ve dengi mezun olmalısınız

Boyunuz 1.67 ve üstü olmalı

Beden kitle endeksi en az 18- en çok 27 olmalıdır

Başvuru yaptığınız yer hangi bölgeyse orada mutlaka 1 yıl ikamet ediyor olmanız gerekecektir

Askerliğini yapmış olmalı

En az 18- en fazla 31 yaşından gün almamış olmak

Yüz kızartıcı herhangi bir suça tabi olmamak

Hapis veya suç teşkil edecek hiçbir girişimin olmaması

Silah taşıma ve kullanmaya dair hiçbir Hukuki engel durumunun olmaması

Alkol, uyuşturucu kullanımı ve tedavi kullanıma dair tedavi kullanımın olmaması

Kamu haklarından hiçbir şekilde mahrum olmamak

Yukarıdaki şartların hepsini uyan ve şartları sağlayan kişiler bekçi olmak içinde gönül rahatlığıyla başvurularını yapabilir.

Kimler Bekçi Olamaz?

Memurluk görevini yerine getiremeyecek, suç işlemiş, boy ve kilosu tutmayan, vücudunda dövme ve kalıcı izlere sahip olan kişiler bekçi olamaz. Ayrıca yaşınız 31 den gün alıyor ya da daha fazlaysa maalesef başvurularınız geçersiz sayılacaktır. Bu sebepten dolayıdır ki bekçilik mesleğini yapmak isteyenlerin belirtilen şartlara uygun olup olmadığını başvuru yapmadan önce detaylıca bir incelemeleri gerekecektir. Eğer ki başvuru yapmanız için önünüzde hiçbir engel durumu yoksa o zaman bekçi olabilirsiniz.

Bekçiler Başvurularını E- Devletle Yapabilir mi?

Bekçi olmak isteyenler E- devlet üzerinden de Polis Akademisi sitesine yönelebilir. Polis Akademisi sitesi üzerinden başvurularınızı yaparak mülakata çağrılmayı bekleyebilirsiniz. Yalnızca bekçilik için başvurularını yapacak olanlarında belirtilen tarihlere dikkat etmeleri gerekir. Eğer istene tarih aralığında başvurular yapılmazsa o zaman başvurularınız geçersiz sayılmaya başlayacaktır.

Bekçiler Kaç Saat Çalışır? Maaşları Ne Kadardır?

Bekçi olmak isteyenler hem maaş hem de çalışma saatlerini merak ediyor olabilir. Bekçi olarak mesleğinizi yapmaya başlayacağınız zaman ise Kolluk kuvvetlerinde görev alanlar polislerle aynı çalışma saatlerine tabi tutulur. Fakat bekçilerde çalışma saatlerine dair sabit bir durum yoktur. Her an göreve çağrılma durumu söz konusu olabilir. Bekçi maaşlarına bakıldığında ise en düşük maaşın 4.302 TL olduğunu söyleyebiliriz.