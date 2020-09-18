Bekçi alınacak! İstanbul'da görevlendirilecekler...

Bekçi alımı ile ilgili açıklama yapıldı. İstanbul'da görev yapacak 400 bekçi alınacağı duyuruldu. Adaylar, 19 Eylül-02 Ekim arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuruda bulunabilecek.

