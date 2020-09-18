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Bekçi alınacak! İstanbul'da görevlendirilecekler...

AA |  18 Eylül 2020 Cuma - 22:51 | Son Güncelleme : 18 09 2020 - 22:51

Bekçi alımı ile ilgili açıklama yapıldı. İstanbul'da görev yapacak 400 bekçi alınacağı duyuruldu. Adaylar, 19 Eylül-02 Ekim arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuruda bulunabilecek.


İstanbul'da görevlendirilmek üzere 400 bekçi alınacak. Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya  göre, İstanbul'da görevlendirilecek 400 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı  yapılacak.  Adaylar, 19 Eylül-02 Ekim arasında http://www.pa.edu.tr adresinden  e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuruda bulunabilecek. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi  internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. Öte yandan duyuruda diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar  edilmemesi istendi.
 
  

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