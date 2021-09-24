Bekçi alımı ne zaman olacak? Jandarma bekçi alımı 2021 başvuru tarihi açıklandı mı, EGM ve JGK 10 bin bekçi alımı başvuru şartları neler?

Bekçi alımı 2021 başvuru tarihi ve şartları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak bekçi alımı başvuru duyurusu dört gözle bekleniyor. Peki, Jandarma bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşt jandarma bekçi alımına ilişkin son durum!

Bekçi olmak isteyenler adaylar bekçi alımı başvuru tarihileri ve şartları sorgulanmaya devam ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada en az lise ve dengi okullardan mezun olma şartıyla 10 bin bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Peki Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları belli mi?

JANDARMA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak. Ancak JGK ve EGM bekçi alımı başvuru tarihi henüz netleşti.



Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



En az 167 cm boyunda olmak,



Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.



31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,



Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.