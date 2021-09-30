Bekçi alımı ne zaman olacak? EGM PA Jandarma bekçi alımı 2021 başvuru tarihi belli mi, nasıl yapılır?

Bekçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı? Ekim ayının başlarken bekçi olmak isteyenlerin alımlara yönelik aramaları da arttı. Jandarma Genel Komutanlığı 10 bin bekçi alımı yapılacağını açıklamasıyla, merak için alımların ne zaman yapılacağı bekleniyor. EGM ve PA duyuru sayfasını sık sık ziyaret eden adaylar, bekçi alımı ile ilgili son gelişmeleri takip ediliyor.

EGM PA Jandarma bekçi alımı başvurusu detayları sorgulanıyor. Bekçi olmak isteyenler 10 bin Jandarma bekçi alımının yapılacağı tarihi sorguluyor. Peki Bekçi alımı ne zaman, bekçi alımı olacak mı?

BEKÇİ ALIMI OLACAK MI, NE ZAMAN?

EGM ve PA adresinde bekçi alımı ile ilgili henüz bir ilan paylaşılmadı.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

2021 bekçi alımında şartlar henüz açıklanmadı ancak daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şöyleydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.