Bekçi alımı ne zaman yapılacak, Jandarma Bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? Kasım ayının gelmesiyle bekçi alımı hakkında yapılan araştırmalar arttı. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 10 bin bekçi alımı yapılacağını duyurmasının ardından gözler bekçi alımı duyurularına çevrildi. İşte bekçi alımı 2021 hakkında merak edilenler…

Bekçi alımı aramaları arttı. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bekçi olarak görev almak isteyenler bekçi alımı başvuruları hakkında yaptıkları aramaları arttırdı. Peki Bekçi alımı 2021 başvuru tarihi ne zaman, başvuru formu açıklandı mı? Jandarma bekçi alımı ne zaman yapılacak, bekçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

JANDARMA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Jandarma bekçi alımı tarihleri henüz belli değil. Alımın gerçekleştirileceği tarihin yıl sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.