Bekçi alımı 2020 | Bekçi alımı şartları nelerdir? Bekçi alımı 2020 başvuru tarihi belli mi, ne zaman alım yapılacak?

EGM Polis Akademisi tarafından duyurulan 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başlığı altında 400 kişilik bekçi alımı açıklamasının ardından bekçi alımı şartları ve bekçi alımı 2020 başvuru koşulları sorgulanmaya başlandı. Peki, 2020 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı 2020 başvuru şartları nelerdir?

400 bekçi alımı duyurusundan sonra bekçi olmak isteyen adaylar, ilan detayları hakkında araştırma yapmaya başladı. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği kapsamında alınacak bekçi alımı şartları sorgulanıyor. İşte bekçi alımı hakkında merak edilenler…

BEKÇİ ALIMI 2020 BAŞVURU TARİHİ BELLİ Mİ?

2020 / 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Alım Duyurusu Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı. Yapılan yazılı açıklamada, ‘’7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır’’ ifadelerine yer verildi.

İlan detayları ilerleyen günlerde açıklanacak.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak,

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak.