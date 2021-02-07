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Behzat Uygur: Babamla hasta yatağında bile ‘siz’li konuşuyorduk!

07 Şubat 2021 Pazar - 11:00 | Son Güncelleme : 07 02 2021 - 11:00

Hülya Koçyiğit, “Film Gibi Hayatlar” programında Behzat Uygur’u ağırladı.


Hülya Koçyiğit, “Film Gibi Hayatlar” programına katılan Behzat Uygur babası Nejat Uygur ve annesi Necla Uygur hakkında konuştu.

Oyuncu, annesi Necla Uygur ve babası Nejat Uygur’la hep “sizli-bizli” konuştuklarını söyledi: “Babam da annem de bize hiç ‘Büyüklerinizle sizli-bizli konuşacaksınız’ demedi. Onlar nasıl davranıyorsa biz de öyle davranmaya çalıştık. Babam büyükleriyle ve meslektaşlarıyla hep ‘siz’li konuşurdu. Bu bir samimiyet eksikliği değil. Saygı göstergesi de olmayabilir. Ama bence zarif duruyor. O kadar alışmışız ki babamla ‘siz’li konuşmaya, hasta yatağında bile öyle konuşuyorduk.”

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