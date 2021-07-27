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Behzat Ç tekrar başlayacak mı 2021, yeniden çekilecek mi?

27 Temmuz 2021 Salı - 13:59 | Son Güncelleme : 27 07 2021 - 13:59

Behzay Ç yeniden mi çekilecek? Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'un ardından Behzat Ç. için de harekete geçtiği iddia edildi. Yayınladığı dönem büyük ses getiren fenomen dizi Behzat Ç. için Acun Ilıcalı'nın harekete geçtiği ileri sürüldü. Ilıcalı'nın dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu ile görüştüğü de iddialar arasında.


TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Exxen için yoğun çalışmasını sürdürüyor. Acun yayınladıkları döneme damga vuran ve günümüzde de izleyici kitlesini kaybetmeyen ve fenomen haline gelen diziler için çalışmalarına devam ediliyor.

BEHZAT Ç. YENİDEN Mİ ÇEKİLECEK?

Leyla ile Mecnun dizisinde eski kadroyu yeniden bir araya getirerek çekimleri başlatan Ilıcalı’nın başrolünü Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı Behzat Ç.'yi de yeniden izleyiciyle buluşturmak için çalışmalara başladığı iddia ediliyor. Ilıcalı'nın Behzat Ç.'yi aynı kadro ve senaryo ile yeniden çekmek için Beşikçioğlu ile görüştüğü oyuncunun da düşünmek için zaman istediği de konuşuluyor.

 

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