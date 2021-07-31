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Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'dan eğlenceli tatil
'Seksenler' dizisinde beraber rol alan oyuncu çift Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, Bodrum tatiline devam ediyor. Ünlü çifte, dizideki rol arkadaşları Burcu ve Efe Altındeprem, kızları Zeyno ile eşlik etti.
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, aynı dizideki rol arkadaşları Burcu ve Efe Altındeprem kızları Zeyno ile Bodrum'da tatil yapıyor. Oyuncu çiftler geçtiğimiz gün Ortakent'teki Kefi Beach'te görüntülendi.