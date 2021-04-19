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Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu vefat etti

AA |  19 Nisan 2021 Pazartesi - 1:50 | Son Güncelleme : 19 04 2021 - 1:54

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vefat eden Hüsnü Bayramoğlu için  başsağlığı mesajı yayımladı.
 
Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İnna lillahi ve  inna ileyhi raciun. İnançlı ve ahlaklı nesillerin yetişmesinde ömrünü vakfeden  Hüsnü Bayramoğlu beyefendinin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş  bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve  başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bediüzzaman Said Nursi'nin  talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı  yayımladı. 
 
Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hüsnü Bayramoğlu, mübarek  bir mevsimde Rahman'a vasıl oldu. Cenab-ı Allah mağfiret eylesin, yakınlarına  sabır versin. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hüsnü Bayramoğlu ağabey de bu mübarek  günde can emanetini Rabbi'ne teslim edenlerden oldu. Cenab-ı Allah, ailesi ve  yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah.  Başımız sağ olsun." paylaşımını yaptı.
 
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da Twitter'dan paylaştığı  mesajla başsağlığı diledi. Yıldırım, mesajında, "Bediüzzaman'ın talebelerinden  Hüsnü Bayramoğlu vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine,  sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesine yer verdi.
 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bayramoğlu'na Allah'tan  rahmet diledi.

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Bediüzzaman Said Nursi Hüsnü Bayramoğlu
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