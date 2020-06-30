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Bedirhan bebeğin katili terörist Adil Akyürek öldürüldü!

AA |  30 Haziran 2020 Salı - 10:20 | Son Güncelleme : 30 06 2020 - 10:57

Bedirhan bebek ve annesinin şehit düştüğü saldırının faillerinden biri olan gri listedeki terörist ölü olarak ele geçirildi.


İçişleri Bakanlığı, 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi  yoluna patlayıcı tuzaklayarak Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi  Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği  Bedirhan Mustafa Karakaya'nın şehit edilmesi  olayının failleri arasında olduğu belirlenen ve gri listede yer alan terörist  "Partizan" kod adlı Adil Akyürek'in ölü ele geçirildiğini bildirdi. 
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları  kapsamında Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma  komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist etkisiz hale  getirildi.
 
Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlar listesinde 500  bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan  sözde Mirgezer grubu sorumlusu  "Partizan" kod adlı Adil Akyürek olduğu tespit edildi.
 
Ölü ele geçirilen teröristin, 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi  yoluna patlayıcı tuzaklayarak Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi  Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği  Bedirhan Mustafa Karakaya'nın şehit edilmesi  olayının failleri arasında olduğu belirlendi.
 
Teröristle, bir RPG-7 roketatar, bir M-16 piyade tüfeği, 5 şarjör, 1  roketatar mühimmatı, 2 el bombası, 1 termal silah dürbünü ile çok sayıda mühimmat  ele geçirildi.
 
  
 

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