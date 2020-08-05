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Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Yeni bedelli askerlik ücreti 2020 belli oldu! (2020 bedelli askerlik ücreti Temmuz)

05 Ağustos 2020 Çarşamba - 12:32 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 12:32

2020 yılı Temmuz/Aralık dönemine ilişkin bedelli askerlik ücreti belli oldu. Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken katsayı dikkate alınarak hesaplanıyor. Yapılan aylık katsayı değişikliğiyle bedelli askerlik fiyatı yükseldi. Bedelli askerlik ücreti 2020 ne kadar? İşte yeni bedelli askerlik ücreti…


Yeni bedelli askerlik ücreti için fiyat güncellemesi yapıldı. Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu hesaplamaya göre 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde bedelli askerlik ücretinin ne kadar olduğunu açıkladı. Peki, Bedelli askerlik ücreti 2020 ne kadar? İşte yeni bedelli askerlik ücreti temmuz 2020…

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2020 NE KADAR?

Yeni bedelli askerlik ücreti için fiyat güncellemesi yapıldı. Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu hesaplamaya göre 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 lira olarak belirlendi. 21 gün eğitim alacak olan bedelli askerler 37 bin 70 lirayı ilgili banka hesabına yatırması gerekiyor. Dövizle askerlik yapacak olanlar ise 5563 euroya bedelli askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak./Haziran döneminde bedelli askerlik 35 bin 54 lirayken Temmuz/Aralık döneminde 37 bin 70 lira oldu.

YENİ BEDELLİ ASKERLİK FİYATI

Ocak/Haziran döneminde bedelli askerlik 35 bin 54 lirayken Temmuz/Aralık döneminde 37 bin 70 lira oldu.

Dövizle askerlik Ocak/Haziran döneminde 5261 euroyken, Temmuz/Aralık döneminde 5563 euro oldu.

KATSAYI ARTTI

Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken katsayı dikkate alınıyor. Ocak/Haziran döneminde katsayı 0.146061 iken Temmuz/Aralık döneminde 0.154461 olarak gerçekleşti.

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