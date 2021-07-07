Bedelli askerlik ücreti ne kadar? 1 Temmuz 2021 ile zamlanan bedelli askerlik ücreti…

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 6 ayda bir artan bedelli askerlik tutarında yeni rakam belli oldu. Sabit bir rakam üzerinden belirlenen bedelli askerlik tutarı, kalıcı bedelli uygulamasına geçilmesiyle memur maaş katsayısına endekslendi. Buna göre, 2021 Temmuz ayı itibarıyla bedelli askerlik ücreti arttı. İşte 2021 Temmuz Zammı ile bedelli askerlik ücreti…

Bedelli askerlik ücreti arttı. 2011 yılında 30 bin lira, 2014'te 18 bin lira, 2018 yılında da 15 bin lira olarak belirlenen bedelli askerlik tutarı, bedelli askerliğin kalıcı olmasıyla altı ayda bir artıyor. Bedelli askerlik yapmayı planlayanlar altı ayda bir artan bedelli askerlik ücreti hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR 2021?

2021 Temmuz ayı itibarıyla bedelli askerlik ücreti yüzde 38'lik bir artışla 43 bin 150 liraya yükseldi.

Bedelli askerliği kalıcı hale getiren kanun 26 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.

2020'nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olan bedelli tutarı bu yılın ocak – haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulandı.

Yıllara Göre Bedelli Askerlik Tutarları

2011 - 30.000 TL

2014 - 18.000 TL

2018 - 15.000 TL

2019 Haziran - 31.343 TL

2019 Temmuz - Aralık - 33.230 TL

2020 Ocak - Haziran - 35.054 TL

2020 Temmuz - Aralık - 37.070 TL

2021 Ocak - Haziran - 39.788 TL

2021 Temmuz - Aralık - 43.150 TL

KUR ÜZERİNDEN DÖVİZ YATIRACAKLAR

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile yabancı bandıralı gemilerde çalışan denizciler de artık altı ayda bir artan tutara göre döviz üzerinden ödeme yapıyorlar. Gurbetçilerin kanunun ilk halinde, ödemeyi ne zaman yaparlarsa yapsınlar yılın ilk mesai günündeki euro kuru üzerinden döviz yatırmaları gerekiyordu. Bu yıl yapılan değişiklikle gurbetçiler artık ödeme yaptıkları tarihteki kur üzerinden döviz yatıracaklar.

YOKLAMA KAÇAĞI BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLİR Mİ?

7179 Sayılı Asker Alma Kanunu'nun 9. maddesinin 6. bendine göre, yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik hakkından yararlanamıyorlar. Kanunun bu hükmü, hem kanun çıktığı tarihteki hem de sonraki dönemde yoklama kaçağı durumuna düşenlerin bedelli askerlik yapmasını yasaklıyor.