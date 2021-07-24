Bedelli askerlik ücreti düşer mi? MSB bedelli askerlik açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları son günlerde kamuoyunda sıklıkla dile getirilen bedelli askerlik ile ilgili tartışmalara ilişin değerlendirmede bulundu. Gençlerin istismar edilmemesi gerektiğine dikkat çeken açıklamada tartışmaların Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelini olumsuz etkilediğini ifade edildi. Peki, Bedelli askerlik ücreti düşer mi? Bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte bedelli askerlik ile ilgili MSB'nin açıklaması...
BEDELLİ ASKERLİK DÜŞER Mİ?
MSB kaynakları son dönemde özellikle ücreti üzerinden yapılan bedelli askerlik tartışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Askerlik sisteminde reform niteliğinde yapılan düzenlemeyle dövizle askerlik hizmetinde yaş sınırının kaldırıldığını, bedelli askerlik hizmetinin sürekli hale getirildiğini, dövizle askerlik ve bedelli askerlik bedel miktarının eşitlendiğini hatırlatan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, yeni sistem ile "yedek astsubay"lık statüsünün oluşturulduğunu, askerlik süresinin 12 aydan 6 aya indirildiğini anımsattı.
TBMM'de 2019'da kabul edilen Askeralma Kanunu ile hem vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerinin hem de TSK'nin yükümlü personel ihtiyacının karşılandığını belirten kaynaklar, böylece modern, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir sistemin tesis edildiğini anlattı.
Gerekli ve doğru olarak nitelendirilen bedelli askerliğin sürekli hale getirildiğini kaydeden kaynaklar, yeni düzenlemeyle iş sahibi gençler ve öğrencilere, eğitim, öğretim ve mesleki gelişmelerinde geleceklerini planlama açısından kolaylık ve fayda sağlandığını, yurt içi ve dışında çalışan, çevresine, topluma ve ekonomiye katkı sağlayan çalışmaların da vatan hizmeti olarak görülmesinin sağlandığını ifade etti.
Daha önceki dönemlerde toplumsal beklentinin karşılanması amacıyla hayata geçirilen bedelli askerlik uygulamalarının, askerlik kaynağını erteleme, yoklama kaçağı ve bakaya gibi nedenlerle meydana gelen birikmenin azaltılması amacıyla yapıldığına dikkati çeken kaynaklar, bu nedenle bedel miktarının düşük tutulduğu bilgisini verdi.