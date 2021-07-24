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Bedelli askerlik ücreti düşer mi? MSB bedelli askerlik açıklaması!

24 Temmuz 2021 Cumartesi - 15:08 | Son Güncelleme : 24 07 2021 - 15:09

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları duyurdu. Bedeli askerlik uygulamasının kaldırılması ve bedelli askerlik ücretinin azaltılması ile ilgili tarşımalara ilişkin açıklama yaptı. Peki, Bedelli askerlik ücreti düşer mi? Bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte bedelli askerlik ile ilgili MSB'nin açıklaması...


Milli Savunma Bakanlığı kaynakları son günlerde kamuoyunda sıklıkla dile getirilen bedelli askerlik ile ilgili tartışmalara ilişin değerlendirmede bulundu. Gençlerin istismar edilmemesi gerektiğine dikkat çeken açıklamada tartışmaların Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelini olumsuz etkilediğini ifade edildi. Peki, Bedelli askerlik ücreti düşer mi? Bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte bedelli askerlik ile ilgili MSB'nin açıklaması...
 
 
BEDELLİ ASKERLİK DÜŞER Mİ? 
 
MSB kaynakları son dönemde özellikle ücreti üzerinden yapılan  bedelli askerlik tartışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
 
Askerlik sisteminde reform niteliğinde yapılan düzenlemeyle dövizle  askerlik hizmetinde yaş sınırının kaldırıldığını, bedelli askerlik hizmetinin  sürekli hale getirildiğini, dövizle askerlik ve bedelli askerlik bedel miktarının  eşitlendiğini hatırlatan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, yeni sistem ile "yedek astsubay"lık  statüsünün oluşturulduğunu, askerlik süresinin 12 aydan 6 aya indirildiğini  anımsattı.
 
TBMM'de 2019'da kabul edilen Askeralma Kanunu ile hem vatandaşların  ihtiyaç ve beklentilerinin hem de TSK'nin yükümlü personel ihtiyacının  karşılandığını belirten kaynaklar, böylece modern, öngörülebilir ve  sürdürülebilir bir sistemin tesis edildiğini anlattı.
 
Gerekli ve doğru olarak nitelendirilen bedelli askerliğin sürekli hale  getirildiğini kaydeden kaynaklar, yeni düzenlemeyle iş sahibi gençler ve  öğrencilere, eğitim, öğretim ve mesleki gelişmelerinde geleceklerini planlama  açısından kolaylık ve fayda sağlandığını, yurt içi ve dışında çalışan, çevresine,  topluma ve ekonomiye katkı sağlayan çalışmaların da vatan hizmeti olarak  görülmesinin sağlandığını ifade etti.
 
Daha önceki dönemlerde toplumsal beklentinin karşılanması amacıyla  hayata geçirilen bedelli askerlik uygulamalarının, askerlik kaynağını erteleme,  yoklama kaçağı ve bakaya gibi nedenlerle meydana gelen birikmenin azaltılması  amacıyla yapıldığına dikkati çeken kaynaklar, bu nedenle bedel miktarının düşük  tutulduğu bilgisini verdi.
 

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