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Bedelli askerlik ücreti açıklandı! Yıl sonuna kadar geçerli olacak

16 Temmuz 2021 Cuma - 15:11 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 15:15

Bedellik askerlik ücreti açıklandı. Yeni ücretler belli oldu. Yıl sonuna kadar geçerli olacak. Geçici olarak 1 Temmuz'da durdurulan bedelli askerlik başvuru işlemlerine e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerince, dövizle askerlik işlemlerine ise dış temsilciliklerce yeniden başlandı. Milli Savunma Bakanlığı, 1 Temmuz'dan yıl sonuna kadar bedelli askerlik ücretinin 43 bin 151 lira 28 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı, 1 Temmuz'dan yıl sonuna kadar  bedelli askerlik ücretinin 43 bin 151 lira 28 kuruş olarak belirlendiğini  duyurdu. 
 
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden yapılan  açıklamada, bedelli ve dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülerce ödenmesi  gereken bedel/döviz miktarlarının 26 Haziran 2019'da yürürlüğe giren 7179 sayılı  Askeralma Kanunu'nun 9'uncu ve 39'uncu maddeleri gereğince hesaplandığı  aktarıldı.
 
Memur aylık katsayısının her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihleri  itibarıyla yeniden hesaplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca genelgeyle  yayımlandığı belirtilen açıklamada, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli  olacak memur aylık katsayısının bakanlıkça 0.179797 olarak açıklandığı  hatırlatıldı.
 
Açıklanan memur aylık katsayısına göre 1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021  tarihleri arasında bedelli askerlik hizmeti kapsamında yükümlülerce ödenecek  bedel miktarının 43 bin 151 lira 28 kuruş olacağı bildirilen açıklamada, "Dövizle  askerlik hizmeti kapsamında ödenecek döviz miktarı ise 43 bin 151 lira 28 kuruşun  Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış  kuruna göre avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olarak  yükümlülerin başvuruları esnasında konsolosluklarınca bildirilecektir." denildi.
 
Açıklamada, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulan  bedelli askerlik başvuru işlemlerine e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerince,  dövizle askerlik başvuru ve ödeme işlemlerine ise dış temsilciliklerce yeniden  başlandığı ifade edildi.

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