Bedelli askerlik Temmuz 2021 ile zamlandı! Bedelli askerlik ücreti Temmuz 2021 zammıyla ne kadar oldu? İşte bedelli askerlik fiyatı 2021

Bedelli askerlik geçtiğimiz yıllarda belirlenen sabit bir rakam üzerinden ödenirdi. Bedelli askerliğin kalıcı olmasıyla ücrette memur maaş katsayısına endekslendi. Bu da bedelli askerliğin 6 ayda 1 artacağı anlamına geliyor. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte bedelli askerlik ücreti Temmuz 2021

Bedelli askerlik 2011 yılında 30 bin lira, 2014'te 18 bin lira, 2018 yılında da 15 bin lira olarak belirlenmiş, yeni yasaya göre bedelli askerlik yılda iki kez belirlenecek. Memur maaş katsayısına endekslenince bedelli askerlik temmuz ayı ile arttı. İşte Bedelli askerlik ücreti…

Bedelli askerliği kalıcı hale getiren kanun 26 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Bedelli askerlik ücreti! Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2021 bedelli askerlik fiyatı!

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ!

6 ayda bir artan bedelli askerlik tutarında yeni rakam belli oldu. Buna göre, 2021 Temmuz ayı itibarıyla bedelli askerlik ücreti yüzde 38'lik bir artışla 43 bin 150 liraya yükseldi. Bedelli askerliği kalıcı hale getiren kanun 26 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yasa kapsamındaki ilk bedelli celbi 2020 yılında yapılmaya başlandı. 26 Haziran 2019 tarihinde 31 bin 343 TL olan bedelli tutarı, daha yasanın mürekkebi kurumadan 1 Temmuz 2019 tarihinde 33 bin 230 liraya yükseldi.

BEDELLİ ASKERLİK DÖNEM FİYATLARI

2011 - 30.000 TL

2014 - 18.000 TL

2018 - 15.000 TL

2019 Haziran - 31.343 TL

2019 Temmuz - Aralık - 33.230 TL

2020 Ocak - Haziran - 35.054 TL

2020 Temmuz - Aralık - 37.070 TL

2021 Ocak - Haziran - 39.788 TL

2021 Temmuz - Aralık - 43.150 TL