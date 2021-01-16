Bedelli askerlik sonuçları merak ediliyor! 2021 bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik sonuçları merakla bekleniyor. Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son duyuruda 2021 bedelli askerlik yerleri, başvuru sonuçları, celp ve sevk dönemlerinin ocak ayı içerisinde e-devlet üzerinden erişime açılacağını aktarmıştı. 2020 bedelli askerlik başvurularını tamamlanmayan asker adayları, MSB’den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri merak ediliyor, sonuçların ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor. Başvurularının ardından belirlenen ücreti ödeyerek askerliklerini bedelli olarak tamamlamak isteyen yükümlülerin kimliklerii celp ve sevk dönemlerinin Ocak ayında erişime açılacağı belirti. Bedelli askerlik sonuçların e-Devlet sistemi üzerinde açıklanacak. Gözler MSB’ye çevrildi. Peki, Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik başvuru sonuçları açıklandı mı?

Bedelli askerlik sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri henüz açıklanmadı. Bedelli askerlik yerleri 2021 yılı Ocak ayında açıklanacak. Sonuçlar e-Devlet üzerinden duyurulacak.

2020 yılı bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. Bedelli askerlikten yararlanacak olan kişilerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri temel eğitim yapacakları birliği 2021 yılı Ocak ayında e-devlet üzerinden öğrenebilecek

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI