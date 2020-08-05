Bedelli askerlik kredisi 2020 | Bedelli askerlik kredisi veriliyor mu? Bedelli askerlik kredisi veren bankalar hangileri?

Bedelli askerlik ücretlerine zam geldi. Bedelli askerliğe dair gerçekleştirilen aylık katsayı değişikliğiyle ödenmesi gereken ücret 37 bin 70 liraya çıktı. Bedelli askerliğin 37 bine çıkmasının ardından bedelli askerlik yapmayı düşünen gençler arama motorlarına yönelerek, Bedelli askerlik kredisi hakkında araştırma yapmaya başladı. Bedelli askerlik kredisi nasıl alınır? Bedelli askerlik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Bedelli askerlik kredisi veriliyor mu, hangi bankaları bedelli askerlik kredisi veriyor? sorularına yanıt aranıyor. İşte Bedelli askerlik kredisi 2020 detayları…

Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu hesaplamaya göre 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 lira olarak belirlendi. 21 gün eğitim alacak olan bedelli askerler 37 bin 70 lirayı ilgili banka hesabına yatırması gerekiyor. Dövizle askerlik yapacak olanlar ise 5563 euroya bedelli askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar. Peki, Bedelli askerlik kredisi veriliyor mu? Bedelli askerlik kredisi veren bankalar hangileri? İşte bedelli askerlik kredisi 2020 hakkında merak edilenler…

BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ VERİLİYOR MU?

Ziraat Bankası'nın bedelli askerlik yapmak isteyen kişilere daha önce 36 aya kadar vade imkanıyla kredi sunuyordu. Bedellik askerlik için verilen kredinin ilk 3 ay ise ertelemesi mevcuttu.

Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre 6 ay vade ile sunulan bedelli askerlik miktarı 15 bin lira olarak belirlenmiş ve açıklamada, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin, öğrenim ve mesleki yaşamlarına ara vermeden, bir yandan ailelerine ve milli ekonomiye katkıya devam ederken bir yandan da vatani görevlerini yerine getirebilmeleri için "Bedelli Askerlik Kredisi" Ziraat'te! Bedelli askerlik koşullarını taşıyan ve kredi değerlendirmesi uygun bulunan müşterilerimiz farklı vade seçenekleri ile 15.000 TL’ye kadar ve 36 aya varan vadeler ile kredi kullanabileceklerdir. Krediden yararlanmak isteyen müşterilerimiz talep etmeleri halinde 3 aylık ödemesiz dönem imkânından da yararlanabilecektir.’’ İfadeleri kullanılmış. Ancak, Ziraat Bankası tarafından 2018 yılı için sunulan bedelli askerlik kredisi kampanyası devam etmiyor.

2020 Temmuz ve Aralık dönemi için açıklanan 30 bin 700 liralık bedelli askerlik miktarından sonra, bankanın bedelli askerlik kredisini tekrar verip vermeyeceği belli değil, yapılmış resmi bir açıklama yok.

BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Bedelli askerliğe özel bankalar kredi imkanı sunmuyor. Diğer bankalardan ihtiyaç kredisi adı altında bedelli askerlik için kredi çekilebilir.