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Bedelli askerlik ile ilgili son dakika açıklaması! MSB duyurdu, kaldırılması ya da ücretinin azaltılması...

AA |  24 Temmuz 2021 Cumartesi - 13:20 | Son Güncelleme : 24 07 2021 - 13:20

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "bedelli askerlik uygulamasının kaldırılması" veya "bedel ücretinin azaltılması" gibi popülist söylemlerle gençlerin duygularının istismar edilmemesi gerektiğini, bu tür tartışmaların kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelini olumsuz etkilediğini bildirdi.


Bakanlık kaynakları, son dönemde özellikle ücreti üzerinden yapılan  bedelli askerlik tartışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
 
Askerlik sisteminde reform niteliğinde yapılan düzenlemeyle dövizle  askerlik hizmetinde yaş sınırının kaldırıldığını, bedelli askerlik hizmetinin  sürekli hale getirildiğini, dövizle askerlik ve bedelli askerlik bedel miktarının  eşitlendiğini hatırlatan kaynaklar, yeni sistem ile "yedek astsubay"lık  statüsünün oluşturulduğunu, askerlik süresinin 12 aydan 6 aya indirildiğini  anımsattı.
 
TBMM'de 2019'da kabul edilen Askeralma Kanunu ile hem vatandaşların  ihtiyaç ve beklentilerinin hem de TSK'nin yükümlü personel ihtiyacının  karşılandığını belirten kaynaklar, böylece modern, öngörülebilir ve  sürdürülebilir bir sistemin tesis edildiğini anlattı.
 
Gerekli ve doğru olarak nitelendirilen bedelli askerliğin sürekli hale  getirildiğini kaydeden kaynaklar, yeni düzenlemeyle iş sahibi gençler ve  öğrencilere, eğitim, öğretim ve mesleki gelişmelerinde geleceklerini planlama  açısından kolaylık ve fayda sağlandığını, yurt içi ve dışında çalışan, çevresine,  topluma ve ekonomiye katkı sağlayan çalışmaların da vatan hizmeti olarak  görülmesinin sağlandığını ifade etti.
 
Daha önceki dönemlerde toplumsal beklentinin karşılanması amacıyla  hayata geçirilen bedelli askerlik uygulamalarının, askerlik kaynağını erteleme,  yoklama kaçağı ve bakaya gibi nedenlerle meydana gelen birikmenin azaltılması  amacıyla yapıldığına dikkati çeken kaynaklar, bu nedenle bedel miktarının düşük  tutulduğu bilgisini verdi.
 
Müracaat sayısında artış
Yeni askerlik sistemi kapsamında bedelli uygulamasının sürekli hale  getirildiğini yineleyen kaynaklar, yaş sınırının kaldırıldığı, gerek  vatandaşların gerekse TSK'nin yükümlü ihtiyacı göz önünde bulundurulup önceki  uygulamalardan farklı kriterler esas alınarak bedel miktarının belirlendiğini  bildirdi.
 
Yeni askerlik sisteminin öncelikli amacının yurt ve dünyanın birçok  bölgesindeki farklı coğrafyalarda görev yapan TSK'nin insan kaynağının  desteklenmesi olduğunu vurgulayan kaynaklar, "Bedelli askerlik için her yıl  Bakanlıkça kontenjan belirlenmekte, kontenjan sayısı aşılması halinde adaylar  kura ile tespit edilmektedir. Bedelli askerlikten istifade edecek sayının belli  bir kontenjan ile sınırlı tutulması nedeniyle bedel miktarının azaltılmasına  bağlı olarak gelirde artış olacağı sonucuna ulaşmak doğru değildir." ifadelerini  kullandı.
 
Bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak isteyenlerin sayısında her  yıl artış yaşandığına işaret eden kaynaklar, uygulamanın ilk hayata geçtiği  2019'un ikinci yarısında 49 bin 107 kişinin bedelli askerlik için başvuru  yaptığını aktardı.
 
1 Ocak-30 Haziran 2020 tarihlerinde 25 bin 893, 1 Temmuz-31 Aralık  2020 tarihlerinde ise 45 bin 740 kişinin başvuruda bulunduğuna değinen kaynaklar,  1 Ocak-30 Haziran 2021 tarihlerinde müracaat sayısının 34 bin 829'a ulaştığını  kaydetti.
 
"Popülist söylemler"
TSK'nin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğini vurgulayan  kaynaklar, şu değerlendirmeyi yaptı:
"TSK, karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini  korumak, 84 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için azim ve kararlılıkla  mücadele etmektedir. Böylesine hassas ve kritik bir dönemde bedelli askerlik  konularının istismar edilmesi ve böylesi konuların konuşulması dahi kahramanlık  ve fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelini olumsuz  etkilemektedir. Bu nedenle bedelli askerlik uygulamasının kaldırılması veya  ücretinin azaltılması gibi popülist söylemlerle gençlerin duygularını istismar  edilmemesi gerekmektedir."

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