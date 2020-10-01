Bedava tablet bilgisayar nasıl alınır? Acun Ilıcalı, Baykar ve belediyelerin ücretsiz laptap, bilgisayar ve tablet yardımından nasıl yararlanılır?

Bedava tablet, bilgisayar ve laptop için yapılan aramalar devam ediyor. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere destek olmak ve fırsat eşitliğine hizmet etmek isteyen birçok kurum ve kuruluş ücretsiz bilgisayar dağıtacak. Acun Ilıcalı tarafından Haydi Şimdi ismiyle başlayan ücretsiz bilgisayar desteğine başta BAYKAR ve kurucu ortakları olmak üzere pek çok kurum ve belediyelerden de destek geldi. Peki, bedava tablet, bilgisayar ve laptop nasıl alınır?

Uzaktan eğitim sürecine katkı sağlanması için başlayan ücretsiz bilgisayar destek kampanyaları büyük ilgi görüyor. Acun Ilıcalı tarafından başlatılan Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası ile başlayan yardımlar destek sürüyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen öğrenciler ise ücretsiz laptop, tablet ve bilgisayar dağıtımı ile ilgili araştırma yapıyor.

BAYKAR TABLET YARDIMI

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Engeller kaldırıldığında öğrencilerimizin bizi daha güzel bir geleceğe ulaştıracağına inanıyoruz dedi.

Kampanya kapsamında hediye edilecek tablet bilgisayarlar Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon halinde ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılacak. Ne zaman ve nasıl dağıtılacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

ESENLER BELEDİYESİ’DEN 3 BİN TABLET DESTEĞİ

Esenler Belediyesi’nde ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası startını verdi. 10 bin kişiye yapılacak dağıtımlar için esenler.bel.tr resmi internet sitesi üzerinden öğrenciler başvuru da bulunabilecek. MSB de ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılacağını duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerimize destek için biz de varız! Milli Savunma Bakanı Sn. Hulusi Akar’ın talimatıyla; Bakanlığımız bağlısı MKEK Kurumu 1.500 adet, ASFAT A.Ş. 1.500 adet olmak üzere toplam 3.000 adet tablet ile gençlerimize destek oluyoruz.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN 10 BİN TABLET DESTEĞİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nce, uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrenciler için 10 bin adet tablet desteğinde bulunacak.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Bükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç konu ile ilgili Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar Belediye Başkanları başta olmak üzere görüşmeler yaptığının belirtildiği açıklamada, Eğitimde fırsat eşitliğinin bütün çocuklara sağlanması gerektiği inancıyla, çocukların geleceğine katkı sunmak için Bükşehir Belediyesi öncülüğünde belediyelerimiz 10 bin adet tablet desteğinde bulunacaktır. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde tabletler uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi yavrularımıza ulaştırılacaktır’’ ifadeleri kullanıldı.

İZMİT BELEDİYESİNDEN İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE UZAKTAN EĞTİM DESTEĞİ

Öğrencilere yönelik birçok projeye imza atan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, pandemi nedeniyle online olarak devam eden yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere bu kez de eğitim paketi dağıtmaya hazırlanıyor. Öğrencilerin, korona virüs nedeniyle online olarak devam eden eğitimlerine katkıda bulunmak isteyen İzmit Belediyesi, 100 adet tablet bilgisayar, bin kişiye kırtasiye desteği ve 2 bin kişiye 20 GB internet paketi internet erişiminden oluşan destek paketini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak. Bunun yanında belediyenin internet sitesi üzerinden vatandaşların kullanmadığı tablet ve diz üstü bilgisayarlar toplanarak ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Tablet, kırtasiye malzemeleri ve internet hizmetini içeren eğitim yardımları, İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne kayıtlı, eğitim yardımı talebi olan ailelerin eğitim çağındaki çocukları için yapılacak. İzmit Belediyesi, daha önceden belediyeye başvurup Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan detaylı araştırmalar sonrası desteğe uygun görüşülen vatandaşların çocuklarına verilecek.

İzmit Belediyesinin kendi bünyesinde verdiği desteğin dışında, ihtiyaç sahibi vatandaşları, hayırseverlerle buluşturduğu Kardeş Eller Projesi üzerinden de, İzmitliler birbirine destek olmaya devam edecek. Eğitim desteği ihtiyacı olan vatandaşlar, İzmit Belediyesinin hayata geçirildiği İzmit kardeş eller internet sitesine girip, ‘Destek almak istiyorum’ butonundan başvuru yapabilecek. İhtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen hayırsever vatandaşlar da yine aynı şekilde internet adresinden ‘Destek vermek istiyorum’ butonuna basarak, İzmit Belediyesinin kurduğu yardım kuruluşu üzerinden, ihtiyaç sahiplerine katkıda bulunabilecek.

PAMUKKALE’DEN UZAKTAN EĞİTİM İÇİN 2 BİN TABLET

Korona virüs salgını ile birlikte ön plana çıkan dijital uzaktan eğitime katkı sunmak için harekete geçilen Pamukkale Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere 2 bin adet ücretsiz tablet dağıtacağını belirtti.

Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe sınırları içinde tespit edilen ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz tablet verecek olan Pamukkale Belediyesi, bir ilke daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyor.

KADIKÖYLÜ İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE BİLGİSAYAR DESTEĞİ

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören Kadıköylüler ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği vermek için ‘Elini Uzat Uzakta Kalmasınlar’ kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında belediyeye bağışlanan ikinci el ve sıfır bilgisayarlar, belediyenin ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiği öğrencilere ulaştırılıyor.

230 kişinin bilgisayar talebinde bulunduğu kampanyaya dijital destek vermek isteyenler, 444 55 22 no’lu telefondan Kadıköy Belediyesi çağrı Merkezi’ni arayarak kayıt açtırabilir, Belediyeye gelebilir ya da Halkla İlişkiler Saha Birimi’ni arayabilir."

ÜCRETSİZ TABLET DAĞITAN KURUMLAR

Türk Kızılayı uzaktan eğitime yan destek kampanyası

Savunma Sanayisi 19 Bin tablet dağıtacak.

Aselan Roketsan, Havelsan, Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.

Türk Hava Yollarından yeni destek

İnsansız hava aracı üretimi yapan Baykar 5 bin tablet desteği,

ÜCRETSİZ UZAKTAN EĞİTİM DESTEĞİNDEN NASIL YARARLANILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapılan bilgisayar bağışlarını ne zaman dağıtacağı henüz netleşmedi. Başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağı belirtilmedi.