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Bedava fiyatına araç! Herkes mağdur oluyor

Bedava fiyatına araç! Herkes mağdur oluyor Sosyal medyayı kötü amaçlar için kullananların sayıları her geçen gün artıyor. Özellikle Facebook ve Instagram’da yasa dışı olarak otomobil, kamyon, traktör, kamyonet satışları gerçekleşiyor. Hacizli olan araçlardan ümidini kesen sahipleri, aracı belgesiz olarak resmi hiçbir işlem yapmadan sosyal medya sitelerinde satışa çıkarıyor. Yüzbinlerce lira olan araçlar 20-30 bin lira gibi rakamlara satılıyor.
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