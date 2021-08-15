Bebeklerin gece boyu kesintisiz uyuması mümkün!

Yenidoğan dönemini atlatmış bebekler, tahmin edilenin aksine aslında geceleri uzun saatler boyunca kesintisiz uyuyabiliyor. Ancak ne yazık ki bu, birçok anne baba için kulağa yalnızca ulaşılması imkânsız bir hayal gibi geliyor. 0-4 Yaş Uyku Danışmanı Pınar Sibirsky, yenidoğan dönemini atlatmış olan bir bebeğin aslında hiçbir ihtiyacı veya sıkıntısı olmadığı halde gece boyunca defalarca uyanmasının ve kendi kendine uykuya dönememesinin bebekte bir uyku sorunu yaşandığına dair bir işaret olabileceğinin altını çiziyor. Sibirsky, bebeklerin uykularının kesintiye uğramasına neden olan temel nedenleri şöyle özetliyor: “Hatalı uyku ilişkilendirmeleri, bebeklerde uyku sorunu yaşanmasının en önemli nedenidir. Eğer bebeğinizi sallayarak uyutuyorsanız, bebeğiniz sallanma ile uykuyu ilişkilendirmiş demektir. Yani uyuyabilmek için sallanmaya ihtiyacı vardır. Bu nedenle, gece her uyanışında uykuya devam edebilmek için yine sallanmaya ihtiyaç duyar. Aynı şey emerek, kucakta gezerek, hatta yatağında ama pışpışlanarak uyuyan bebekler için de geçerlidir.”

YORULAN BEBEK UYKUYA ZOR GEÇER

Aşırı yorgun ve geç yatışın, bebeklerde uyku sorunu yaşanmasının en önemli ikinci nedeni olduğunu söyleyen Sibirsky, “Daha çok yorulsun daha iyi uyur” veya “Ne kadar geç yatarsa o kadar geç kalkar” gibi düşüncelerin bebeklerin uykusu söz konusu olduğunda ne yazık ki tam tersine işlediğinin altını çiziyor. Kaldırabileceğinden daha uzun saatler uyanık kalan bebeğin vücudunun stres hormonu salgıladığını anlatan Sibirsky, bebeğin vücudundaki bu hormonun da etkisiyle hem uykuya çok zor geçtiğini hem de gece boyunca çok sık uyandığını söylüyor. “Bebeklerin uykuya yatırıldıklarında ağlamalarının nedenlerinden biri de uyku öncesi rutinlerine yeterince zaman ayrılmamış ve bebeğin uykuya yeterince hazırlanmamış olmasıdır” diyen Sibirsky, bebekleri hareketli bir aktiviteden alıp hemen yatağa koymanın uykuya dalışlarını zorlaştırdığını belirtiyor.

DESTEKSİZ UYUMAYI ÖĞRENEN BEBEK KENDİ KENDİNE UYKUYA DÖNEBİLİR

Pınar Sibirsky, bebeklerinin uykularını olumsuz şekilde etkileyen faktörlerin, biraz özen ve sabırla tersine çevrilebileceğini ve bebeklerin gece boyunca çok daha uzun saatler kesintisiz uyumaları sağlanabileceğini hatırlatıyor. Bunun için öncelikle bebeğe yatağında desteksiz uyumayı öğretmek gerektiğini anlatan Sibirsky, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bebeğiniz desteksiz uyumayı öğrendiği zaman gece uyansa bile, eğer bir sıkıntısı ya da ihtiyacı yoksa desteksiz bir şekilde uykuya dönmeyi başarabilir. Bu becerinin temeli, bebeğin yatakta kendini sakinleştirebilmeyi öğrenmesine dayanır. Farklı desteklerle yatağa uyur halde konmaya alışmış olan bebekler, yatağa uyanık yattıkları ilk zamanlarda ağlayarak bu değişikliği protesto eder. Bu noktada ebeveynlerin bebeğin yanında olması ve güven vermesi çok önemlidir. Uyku eğitimi verirken bebekte herhangi bir güven kaybı yaratmamak dikkat edilmesi gereken en hassas noktadır.”

HER UYKUDAN ÖNCE BEBEĞİNİZİN YAŞINA UYGUN RUTİNLER UYGULAYIN