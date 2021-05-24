Bebeklerin cinsiyeti daha erken öğrenilebilir

Gebelik döneminde ailelerin sıklıkla başvurduğu 4D (4 boyutlu) ultrason ile ilgili bilgiler veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Müge Temel, bebeklerinin kime benzediğini ve cinsiyetini merak eden anne-babaların sıklıkla 4D ultrasona başvurduğunu söyledi.

Anne adayları tarafından merak edilen 4 boyutlu ultrason hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Müge Temel, “4D ultrason, bebeğin anne karnındaki gerçek ve eş zamanlı hareketlerinin izlenebildiği bir teknolojidir. 4D ultrason sayesinde bebek, anne tarafından anında görülebilir. Aynı zamanda arka arkaya eklenen anlık görüntüler ile anne karnındaki bebek bir video görüntüsü gibi izlenebilir. Böylece anne ve baba adayları bebeklerinin gülümsemesi ve esnemesini gibi ilk hareketlerini izleyebilirler. Bazen de doktorlar olarak 4 boyutlu ultrason çekilmesini ailenin dışında biz istiyoruz. Çünkü bebek sağlığında olası sorunları önceden görerek buna göre ilgili tedavilere başlayabiliyoruz” diye konuştu.

KAYGILAR AZALIP, DAHA RAHAT BİR GEBELİK GEÇİRİLİYOR

Anne-baba adaylarının bebeklerini doğmadan önce görmek istediklerini sıklıkla dile getiren Op. Dr. Temel, “Ses dalgalarıyla elde edilen görüntüleri monitöre yansıtan 4 boyutlu ultrason işleminin aslında sayılamayacak kadar çok faydası vardır. Neredeyse anne baba adaylarının tamamı, bebeklerinin görüntüsü merak ediyor. Haliyle doğumdan 3-4 ay öncesinde görebilmek için de bu yöntemi bizlerden talep ediyor. Ebeveynler bu sayede bebeğiyle arasındaki bağı kuvvetlendiriyor. Aileler genellikle kime benzediği konusunda yorumlar yapabiliyorlar. Bunun yanı sıra anne-baba bebeklerini görünce kaygılar azalıyor ve daha rahat bir gebelik süreci geçiriliyor” dedi.

“BEBEĞİN GERÇEK GÖRÜNTÜSÜ DOĞMADAN BELLİ OLUYOR”

Normal ultrason işleminde doğumdaki kusurların, bebeğin gelişiminin ve amniyon sıvısının incelenebildiğini ifade eden Temel şu ifadeleri kullandı:

“Bu bulguların daha detaylı incelenmesi için 4D ultrasona ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer bir önemli faydası da tabii ki sağlık kontrolü amacıyla görüntüleme yapılmasıdır. 4D ultrasonla, bebeğin gelişimi, yarık dudak ve damak, kol ve bacak anomalileri, çoğul gebelik durumu, plesentada meydana gelen anomaliler ve dış gebelik tanısı gibi durumlar erkenden saptanabilir.”

4D ULTRASON GEBELİĞİN HANGİ HAFTALARINDA YAPILIR?

4D ultrason ile bebeğin hareketlerinin en iyi izlenebildiği dönemin 11-13’ncü haftalar ile 18 ve 22’nci haftalar olduğunu ve ayrıntılı ultrasonu tamamlayıcı bir tetkik olarak yapılabildiğini belirten Temel, “Ayrıca 22 ve 28’nci haftalarda yapılan ultrason muayenesinde de 4D ultrason kullanılabilir. Ultrasonun anneye veya bebeği zararlı bir etkisi yoktur” dedi.