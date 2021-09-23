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Bebeklere yanlışlıkla Kovid-19 aşısı mı yapıldı! Son dakika açıklaması geldi...

AA |  23 Eylül 2021 Perşembe - 13:23 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 13:23

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, "bebeklere yanlışlıkla Kovid-19 aşısı uygulandığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, aşılarda senelerdir barkod sisteminin kullanıldığını, dolayısıyla böyle bir ihtimalin söz konusu bile olamayacağını bildirdi.


Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "sağlık ocağında bebeklere  yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapıldığı" iddialarına tepki gösterdi.
 
Bu iddianın asla gerçeği yansıtmadığının altını çizen Eryazğan, şu  bilgileri paylaştı:
 
"Bebeklere yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapılması asla mümkün olabilecek  bir şey değil. Sağlık Bakanlığı 10 yıldır aşıları barkod sistemiyle dağıtır.  Aşılar bu şekilde taşınır ve aile sağlığı merkezlerine ulaşana kadar her  aşamasında en az 6-7 kere barkod okutulur. Aşı uygulanırken de barkod sisteminden  düşülmesi gerekir. Eğer elinizdeki aşı ve sistemdeki barkod tutmuyorsa Bakanlıkça  derhal bu konuyla ilgili soruşturma açılır. Yani yanlış bir aşının bebeklere  uygulanması ihtimali sıfırdır. Kaldı ki İzmir üzerinden de bu iddiayı araştırdık,  bu yönde açılmış herhangi bir soruşturma da yok."
 
"Kimse bu aşıları karıştıramaz"
 
Eryazğan, aile hekimlerinin aşı konusundaki güçlü tecrübesine işaret  ederek, "Bizler aile hekimleri olarak 20 yıldır aşı yapıyoruz, bebeklik dönemi  aşılarının yüzde 98'i tarafımızca uygulanıyor. Kovid-19 aşıları ilk geldiğinde de  Bakanlığımız bizleri davet ederek, aşıların nasıl yapılacağı konusunda eğitim  vermemizi istedi. Böyle güçlü bir tecrübemiz de söz konusu. Kaldı ki Kovid-19  aşılarının rengi, şekli, şişeleri bile birbirinden çok farklıdır. Kimse bu  aşıları karıştıramaz, zaten barkod sistemiyle de böyle bir şeyin olmasının imkanı  yok." diye konuştu.
 
"Özür bekliyoruz"
 
Söz konusu iddianın aşı farkındalığı konusunda toplumu olumsuz yönde  etkilediğini vurgulayan Eryazğan, şunları kaydetti:
 
"Bu iddia tamamen asılsız. Hocamızdan özür bekliyoruz. Başka bir  konuyu anlatmak isterken konunun başka bir yöne çevrilmesi sonucu çok talihsiz  bir açıklama olmuş. Biz insanları aşıya teşvik etmeye çalışırken toplumu olumsuz  etkileyen böyle bir açıklamayla karşılaşmamız çok üzücü. Hocamızın bu  açıklamasını düzeltmesini, bizlerden özür dilemesini istiyoruz."
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl,  katıldığı televizyon yayınında, bir bebeğe sağlık ocağında yanlışlıkla Kovid-19  aşısı yapıldığı, bebeğin takip için kendilerine getirildiği açıklamasını  yapmıştı.

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