Bebeklere uyku eğitimi verirken dikkat etmeniz gerekenler

Uyku düzeni bebeğin yaşadığı tüm süreçlerden etkilenebilen hassas ve hem bebek hem de ebeveynler için bir o kadar da kıymetli bir düzendir. Bu düzeni oluşturmanın yolunu 0-4 Yaş Uyku Danışmanı Pınar Sibirsky anlattı.

Yenidoğan dönemini atlatmış bir bebeğin süregelen uyku alışkanlıklarını (emerek veya sallanarak uyumak gibi) değiştirmek zaman gerektiriyor. Bu aşamada, ebeveynlerin farklı uyku eğitim metotlarından hem bebeklerine hem de kendilerine en uygun olanı seçmeleri ve bu önemli değişim süreci boyunca karşılaşabilecekleri zorlukları kararlı bir şekilde atlatabilmeleri önem taşıyor.

Bebek uyku eğitiminin iki temel amacı olduğunu söyleyen 0-4 Yaş Uyku Danışmanı Pınar Sibirsky, “Bu amaçlardan ilki bebeğin yaşına uygun bir uyku düzeni kurmak, ikincisi ise bebeğe yatağında desteksiz uykuya dalmayı öğretmektir. İlk adımı düzenlemek, aileler için diğerine göre bir miktar daha rahattır. Zira bebeğin zorlanacağı, ağlayıp protesto edeceği kısım ikinci kısımdır, yani yatağında desteksiz uykuya dalmayı öğreneceği süreç” diyor.

BEBEĞİNİZİN AĞLAMASI SİZİ ENDİŞELENDİRMESİN

Uzmanı Sibirsky, bebeklerine uyku eğitimi verirken ebeveynleri en çok endişelendiren konunun uyku eğitiminin aralarındaki güvenli bağlanmaya zarar verip vermeyeceği olduğunu söylüyor. Bu haklı endişenin temel nedeninin bebeklerin eğitim süreci boyunca yapılan değişiklikleri protesto ederek ağlamaları olduğunu belirten Sibirsky, bu noktada ebeveynlerin tercih edilecek metodun büyük önem taşıdığını hatırlatıyor. Sibirsky, bebeğin yanında olup güven vererek, severek, okşayarak verilecek uyku eğitimlerinin, ağlama içerse bile güven kaybına neden olmayacağının altını çiziyor.

UYKU EĞİTİMDE EN HASSAS DÖNEM İLK HAFTADIR

Uyku eğitimi sırasında aileleri endişelendiren en önemli konulardan bir diğeri ise eğitim boyunca ve hatta sonrasında bebekleriyle birlikte evden çıkıp çıkamayacakları oluyor. “Her ne kadar düzenli gündüz uykuları ve kesintisiz bir gece uykusu bebeklerimiz ve biz ebeveynler için çok kıymetli olsa da, bu uğurda eve hapis olmayı da kesinlikle tercih etmiyoruz” diyen Sibirsky, bebeklerde uyku eğitiminin özellikle ilk haftasının hassas olduğunu hatırlatıyor.

Uyku Uzmanı Sibirsky, önerilerini şöyle sıralıyor: “Bebeğinize uyku eğitimi vermek istediğinizde, önünüzde en azından 2 haftalık bir tatil programı olmadığından emin olmanızı öneririm. Ancak bu günlük gezintiler yapamayacağınız anlamına gelmez. Bebek, bu süreçte aylardır süregelen uyku alışkanlıklarından kopup yatağında uykuya dalmayı öğrendiği için yatakta uykuya dalmayı bolca deneyimlemelidir. Bu nedenle ilk haftayı mümkün olduğunca tüm uykularda evde geçirmenizi öneririm. Hafta sonunda ise gündüz uykularından bir tanesini dışarıda pusette veya otomobilde yapabilirsiniz. İkinci haftaya geldiğinizde artık biraz daha rahatlayarak, birkaç günde bir gündüz uykularından bazılarında onu dışarıda uyutabilirsiniz.”

BEBEĞİNİZ GÜNDÜZ UYKUSUNU EKSİK UYUDUYSA MUTLAKA TELAFİ EDİN

Bebeklerin uyku düzenlerini beslenme düzenlerine benzeten Sibirsky, nasıl ki bir öğün eksik yediklerinde ertesi öğünde bunu telafi ediyorsak, bir uykuyu eksik uyumuşlarsa bir sonraki uykuda da bunu telafi etmemiz gerektiğine dikkat çekiyor. Sibirsky, bir yandan bu günlük dengeleri korurken, diğer yandan bebeğin büyüme sürecinde karışılacağı diş çıkartma, tatil, atak dönemleri, yolculuk gibi uyku düzenini olumsuz etkileyebilecek dönemlerde de kontrolü hiçbir zaman elden bırakmamanın öneminin altını çiziyor.