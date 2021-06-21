Bebeklerde yaz beslenmesi nasıl olmalı?

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte bebeklerin beslenme rutinlerinde de küçük ama önemli değişimler yapılmasında fayda olduğu belirtiliyor. Çocuk Hastalıkları ve Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Ferhat Çekmez, bebeklerin, özellikle mevsim değişikliklerinden etkilenmeden bağışıklık ve sindirim sisteminin normal fonksiyonlarında çalışmasının ve kaliteli uyku düzenlerinin önemine dikkat çekerek, bu dönemde annelerin süt ve meyve içerikli bol tahıllı ve mineralli mamaları tercih etmesinde yarar olduğunu vurguluyor.

Bebeklerin sağlık lı gelişiminde bağışıklık ve sindirim sisteminin dengeli bir şekilde fonksiyonlarını sürdürmesi büyük bir önem taşıyor. Sindirim sistemi hayli hassas olan bebeklerin, 6’ıncı aylarından itibaren ek gıdaya geçiş dönemlerinde sağlıklı bir şekilde beslenmesi ise oldukça kritik…

AÇIKTA SATILAN YİYECEKLERE DİKKAT!

Yaz döneminde açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğinin altını çizen Çocuk Hastalıkları ve Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Ferhat Çekmez, bu şekilde risk taşıyan ürünlerden kaçınılmasının önemli olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra bebeklerin 6’ıncı aydan itibaren ek gıda yolculuğunda vitamin ve mineral oranı yüksek olan bebekler için özel hazırlanmış tahıllı kaşık mamaların sağlık bir sindirim sisteminin gelişmesinde destekleyici olduğunu ifade ediyor.

TAHILLI KAŞIK MAMALAR SİNDİRİM SİSTEMİNİN DOSTU

Günlük ihtiyaçlarının karşılanmasında da tahıllı kaşık mamaların büyük bir rol oynadığını belirten Prof. Çekmez, özellikle içeriğinde vitamin ve mineral zengini meyve içeriği olan bol tahıllı mamaların bebeklerin beslenme programında yer almasını öneriyor. Vitamin ve lif açısından da bebekler için ideal bir besin kaynağı olan bu mamalar, karbonhidrat açısından da iyi bir enerji kaynağı olduğunu dile getiriyor. Demir ve çinko bakımından da zengin değerlere sahip bol tahıllı mamalar, bebeklerin sindirim sistemini olumlu yönde etkilenmesine destek olduğunu vurgulayan Çekmez, içeriğinde rezene ve pekmez gibi farklı kaynakların bulunduğu tahıllı kaşık mamaların bebeklerin sindirim sisteminin normal fonksiyonlarını korumasını içinde anne mutfağında yer almasını öneriyor.

BAĞIŞIKLIK VE SİNDİRİM SİSTEMİ İÇİN İYİ UYUMAK ÖNEMLİ

Prof. Çekmez, sıcak hava dalgasıyla beraber bebeklerin uyku düzeninin farklılaştığına dikkat çekiyor. Bu aşamada bebeklerin rahat uyuyabilmesi için beslenmelerinde lif ve vitamin bakımından zengin olan içeriklerin yaz döneminde de tercih edilmesinin önemine değiniyor. Çekmez, ayrıca çok tahıllı kaşık mamaların besleyici ve doyurucu olmasının uyku öncesinde de bebeklerin rahatlamalarına ve uykularının daha kaliteli olmasına yardımcı olduğunu da sözlerine ekliyor.