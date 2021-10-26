Bebeklerde biberon çürüklerine dikkat!

Biberon çürüğü, bebek dişlerinin biberonla süt içirilip dişlerin temizlenmeden bırakılması sonucunda oluşuyor. Ağızdaki bakteriler şekerle beslendiği için çoğalıyor ve asit üretiyor. Asit dişlere ve diş minesine saldırdığı için diş çürümesine neden oluyor. Diş Hekimi Arzu Yalnız, bebeklerde karşılaşılan ağız ve diş sorunları hakkında bilgi verdi, ebeveynlere tavsiyelerde bulundu.

Ağız ve diş sağlığı bebekler için de çok önemli. Uykuya dalmadan önce veya uyku sırasında bebeğe biberonla süt içirilip dişlerin temizlenmeden bırakılması sonucunda biberon çürükleriyle karşılaşabildiği gibi ebeveynin kendi kullandığı kaşıkla mama vermesi, emziği ağzıyla temizlemesi durumunda bakteri geçişiyle diş çürümeleri de oluşabiliyor.

TATLANDIRICILAR ÇÜRÜĞE DAVET

Bebeklerin karşılaştığı diş ve ağız sorunları hakkında bilgi veren Diş Hekimi Arzu Yalnız “Uykuya dalmadan önce veya uyku sırasında bebeğe biberonla süt içirilip dişlerin temizlenmeden bırakılması durumunda biberon çürükleri ile karşılaşabiliyoruz. Hatta süt içine pekmez ve bal gibi tatlandırıcılar katmak tabloyu daha da şiddetlendiriyor” dedi.

SÜTTEN SONRA TEMİZLEYİN

Bebeklerdeki diş çürümesinin nedenleri hakkında ise Yalnız, “Tükürük salgısının gece azalması ve sütün ağızda birikerek çürük yapan bakteriler için elverişli ortam yaratması olarak açıklayabiliriz. Bunu önlemek amacıyla besleme sonrası dişlerin gazlı bez ve suyla silinmesi, biberonla uyuma alışkanlığı varsa bıraktırılması gerekiyor” diye konuştu.

BAKTERİ GEÇİŞİ OLABİLİR

Bazı durumlarda aileden bebeğe bakteri geçişi olabileceğine dikkat çeken Yalnız, bu durumlar hakkında ise şunları söyledi: “Ebeveynin mamanın sıcaklığını/tadını kontrol etmek amacıyla kullandığı kaşığı ardından bebekte kullanması, emziği ağzında temizlemesi gibi durumlarda ebeveynden bebeğe tükürük transferi ile bakteri geçişi söz konusu olur. Bu bakteriler diş çürüğü oluşumunda da rol oynayabilir. Bu yüzden emzik/biberon başkasının ağzına sürülmemeli, yemeklerde bebek için ayrı kaşık kullanılmalıdır. Bebekle yakın temasta bulunan anne/baba/bakıcının ağız hijyenine dikkat etmesi gerekir”

DİŞ HEKİMİ ZİYARETİ YAPILMALI

Bebekleri de diş hekimi ziyaretlerinin yapılmadı gerektiğini kaydeden Yalnız, “Erken dönemde yapılan diş hekimi ziyaretlerindeki en büyük amaç; ebeveyni bebeğin dişlerinin nasıl temizlenmesi gerektiği hakkında bilgilendirmektir. Böylelikle küçük yaşta yapılacak koruyucu uygulamalar ve doğru beslenme tavsiyeleri ile sağlıklı bir ağız ortamı yaratmak amaçlanmaktadır. İlk diş hekimi ziyareti bebeğin ilk dişi çıktıktan sonraki birkaç ay içinde (6 ay-1 yaş) yapılmalıdır” ifadeleri kullandı.