Bebekler ne zaman emekler? Bebeğiniz emekliyorsa bu uyarılara dikkat!

Bebekler ilk yılda hızlı gelişim gösterir. Çoğu ebeveyn için gelişimsel kilometre taşlarını izlemeye başlamak ve bebeğinin nasıl büyüdüğünü izlemek oldukça şaşırtıcı bir deneyimdir. Bebekler ve ebeveynler için ilk büyük dönüm noktası emeklemeye başlamasıdır. Peki, Bebekler ne zaman emekler? İşte bebeklerin gelişim süreci ile ilgili merak edilenler...

Bebeklerin ilk yıllarındaki hızlı değişimi çoğu anne ve baba için hem yeni hem de heyecan verici bir deneyim olarak adlandırılır. İlk yıllarda bebekler her gün yeni bir şeyler öğrendikleri için en hızlı gelişmenin bir kısmını yaşarlar. Bebek gelişimi hakkında sıkça sorulan sorular, bebeklerin tipik olarak ne zaman oturduğu, döndüğü ve emeklediği zamanlardır. Çoğu anne bebeklerinin gelişim basamaklarını takip eder çünkü, bu dönüm noktalarının tümü bir bebeğin motor veya fiziksel gelişiminin bir parçası olarak kabul edilir. Peki, Bebekler ne zaman emekler? İşte bebeklerin gelişim süreci ile ilgili merak edilenler...

Bebekler ne zaman emekler?

Çoğu bebek 6 ila 12 ay arasında emeklemeye (veya kaymaya veya yuvarlanmaya) başlar. 6 aylıkken bebekler eller ve dizler üzerinde ileri geri sallanmaya başlar. Bu, emeklemek için ilk işaretlerden biridir. 9 aylıkken bebekler tipik olarak emeklemeye başlar. Bazı bebekler, kollarından kendilerini yerde çekerek, komando tipi bir emekleme gerçekleştirirler.

Bir bebeğin emekleme gelişimini teşvik etmek için bebeğinizin merdivenlerden uzakta güvenli bir alanda yerde oynamasına mutlaka izin verin. Bebek ileri geri sallanırken en sevdiğiniz oyuncakları ulaşamayacağı bir yere yerleştirin. Oyuncağına ulaşması için onu cesaretlendirin.

Ve birçoğu için emekleme aşaması uzun sürmez. Bebekler, bağımsızlıklarının tadına vardıklarında, yürümek için ayağa kalkmaya ve yürümeye başlarlar.